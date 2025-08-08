Ravno do dna : Izraelski sigurnosni kabinet odobrio plan za ‘preuzimanje kontrole’ nad Gazom

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan, koji je predložio premijer Benjamin Netanyahu, kojim se predviđa da vojska “preuzme kontrolu” nad gradom Gazom.

Prema planu za “poražavanje” Hamasa u Pojasu Gaze, izraelska vojska pripremit će se da preuzme kontrolu nad gradom Gazom dok istovremeno distribuira humanitarnu pomoć civilnom stanovništvu van borbenih zona.

Skoro dvije godine nakon početka rata u Gazi, izraelski premijer suočava se s rastućim pritiskom u zemlji i inostranstvu za primirje i oslobodili taoci koje drže palestinski borci.

Dok je u četvrtak sazivao svoj sigurnosni kabinet, Netanyahu je kazao da Izrael planira preuzeti potpunu kontrolu nad Gazom, ali ne namjerava njom upravljati.

Uoči sastanka, Netanyahu je za američku mrežu Fox News kazao da vlada namjerava preuzeti potpunu kontrolu nad Pojasom Gaze, gdje se vojska bori protiv Hamasa od napada te grupe na Izrael 7. oktobra 2023.

Netanyahu je rekao da Izrael želi “sigurnosni radijus ” i predati palestinsku teritoriju “arapskim snagama koje će njom pravilno upravljati bez prijetnji Izraelu i pružiti stanovnicima Gaze dobar život”.

– To nije moguće s Hamasom – dodao je.

Njegov ured je objavio da je većina članova sigurnosnog kabineta usvojila “pet načela za završetak rata”: razoružanje Hamasa; povratak svih talaca – živih i mrtvih; demilitarizaciju Pojasa Gaze; izraelsku sigurnosnu kontrolu u Pojasu Gaze i uspostavu alternativne civilne uprave koja nije ni Hamas ni Palestinska uprava.

Većina vjeruje da se alternativnim planom neće postići poraz Hamasa i povratak talaca.

Proširena izraelska ofanziva u Gazi mogla bi dovesti do djelovanja kopnenih trupa u gusto naseljenim područjima gdje se vjeruje da se drže taoci, navode izraelski mediji.

Najavljeni planovi za proširenje rata izazvali su sve veću zabrinutost u Izraelu oko toga što to znači za preostale taoce.

Na početku sastanka kabineta, stotine ljudi okupilo se u blizini ureda premijera u Jerusalemu, pozivajući na dogovor o oslobađanju talaca, prenosi Reuters.

(Kliker.info-agencije)