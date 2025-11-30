Ratni zločinac Šešelj potvrdio špekulacije: “Dodik je razočarao Vučića i Ruse” (VIDEO)

Poništavanje neustavnih zakona i zaključaka u Narodnoj skupštini RS-a, koji su ranije usvojeni u toj istoj skupštini, vladajući režim u srbiji nikako ne može da oprosti Miloradu Dodiku.

Kao što je poznato neustavni zakoni i zaključci su usvojeni po njegovom nalogu, jednako kao što su po njegovom nalogu i poništeni. Dobro je poznato da je igrokaz zvani poništavanje zakona i zaključaka izveden da bi se Dodiku, njegovim članovima porodice i saradnicima skinule američke sankcije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić svim silama nastoji da pokaže kako se ništa nije promijenilo nakon toga. Sastaje se s vremena na vrijeme sa Dodikom.

Ipak, da su priče o tome da su odnosi između Vučića i Dodika prilično poljuljani potvrdio je Vučićev politički “otac”, ratni zločinac Vojislav Šešelj. Poznato je da Šešelj, kao i Aleksandar Vulin, često govori upravo ono što Vućić misli, ali n želi naglas izreći zbog svojih političkih interesa. Osim toga, Vučić se nikada nije odrekao Šešeljeve velikosrpske politike, a i danas us u dobrim odnosima.

– Po mojim informacijama, Rusi su mnogo ljuti, jer su imali neko povjerenje, jako povjerenje u Dodika, jer su mu mnogo pomagali, igrali na njegovu kartu i sad ih je mnogo razočarao. Razočarao je i Aleksandra Vučića. Vučić se opet dva puta sastao sa njim i poslije tog razočarenja, ali je atmosfera promijenjena. Vučić će se i dalje boriti za Republiku srpsku, ali ne vjerujem da će obnoviti povjerenje u Dodika, rekao je Šešelj gostujući na srbijanskoj prorežimskoj TV Happy.

Kazao je kako ne zna kakav je zvaničan stav srbijanskih vlasti o Dodiku i njegovom dogovoru sa Amerikancima, odnosno da se zvanične institucije još nisu izjašnjavale o tome.

– Vučević je imao onu emisiju sa Dodikom. To je bio jedan vid posredne podrške Dodikovoj opciji, ali ja znam da su oni imali i jedan vatren dijalog kada je Vučević bio u Banjaluci i da je Dodiku zamjereno što je krijući od Srbije te stvari dogovarao sa Amerikancima. Takvo nepovjerenje prema Srbiji zaista ne može ničim da se opravda, jer ako se iko založio za Republiku Srpsku, to je Srbija, i finansijski i politički i na sve moguće načine. Bez Srbije, očigledno, ne bi bilo opstanka Republici Srpskoj, dodao je Šešelj.

