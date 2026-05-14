Ratni zločinac ostaje iza rešetakas : Odbijen zahtjev odbrane Ratka Mladića za prijevremeno puštanje na slobodu
Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale (MICT) Graciela Gatti Santana odbila je zahtjev odbrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića za prijevremeno ili privremeno puštanje na slobodu, potvrdio je u četvrtak za Anadolu predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida BiH Murat Tahirović.
“Konsultovala je svih pet sudija iz Žalbenog vijeća, četvorica su rekla da treba ostati tamo gdje jeste. Konsultovala je i medicinski tim”, rekao je Tahirović kojem je odluka potvrđena iz povjerljivih izvora.
U odluci je navedeno da se prilikom donošenja odluke o tome, Gatti Santana konsultovala sa pet sudija Mehanizma, od kojih je svaki već odlučivao o Mladićevoj kazni.
Sudije su smatrale da zahtjev treba odbiti. Jedan od njih je smatrao da dokazi ukazuju na to da Mladić prima najbolju moguću njegu u pogledu svoje udobnosti i tretmana.
“Nema govora o nehumanom postupanju i ništa ne ukazuje na to da bi se njegovo stanje poboljšalo ili da bi mu bilo ugodnije nakon puštanja na slobodu”, navedeno je u odluci.
Smatraju i da Mladićevo puštanje iz zatvora ne bi omogućilo traženu medicinsku olakšicu, kao i da njegov daljnji pritvor, u trenutnim okolnostima, nije nehuman, okrutan ili ponižavajući. Smatraju i da nema ničega što bi ukazivalo na to da je Mladićev tretman neadekvatan ili da su njegovi uslovi nehumani ili ponižavajući.
Graciela Gatti Santana donijela je ranije odluku o nezavisnoj medicinskoj stručnoj procjeni zdravstvenog stanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića radi procjene eventualnog razmatranja za humanitarno puštanje na slobodu.
Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić posjetio je u aprilu Mladića, koji se nalazi u bolnici pritvorske jedinice u Hagu, i od Mehanizma zatražio da se bivši ratni komandant Vojske Republike Srpske pusti na liječenje na slobodi, predajući jamstvo vlade u Beogradu.
Međunarodni mehanizam za krivične sudove (MICT) u Hagu odbio je u julu prošle godine zahtjev Mladića za privremeni dopust od sedam dana radi posjete grobu i prisustvovanja žalovanju povodom nedavne smrti člana porodice.
Podsjetimo, odbrana Ratka Mladića podnijela je zahtjev Mehanizmu za međunarodne krivične sudove (nasljednik Haškog tribunala), tačnije, predsjednici Gracieli Gatti Santana tražeći da mu se odobri privremeni boravak na slobodi u Srbiji (preciznije, u Beogradu) radi “neophodnog liječenja”.
Odbrana je tvrdila da je Mladić u “katastrofalnom zdravstvenom stanju”, navodeći kognitivno propadanje (demenciju), probleme sa srcem i opštu slabost zbog koje nije u stanju da se brine o sebi.
Uz zahtjev su priloženi nalazi ljekara iz Srbije koji su tvrdili da medicinsko osoblje u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu ne pruža adekvatnu njegu i da je prebacivanje u bolnicu u Srbiju jedini način da mu se spasi život.
Obrazloženje suda za odbijanje
Sudsko vijeće Mehanizma je odbilo ovaj zahtjev, oslanjajući se na izvještaje nezavisnih ljekara koje je imenovao sud, kao i izvještaje zatvorskih ljekara.
Mladić se i dalje nalazi u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu, jer odluka o tome u kojoj će državi služiti doživotnu kaznu zatvora još uvijek nije sprovedena (ili bar nije javno objavljena), uglavnom upravo zbog njegovog zdravstvenog stanja koje otežava transfer u drugu zemlju.
Ratko Mladić, bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, nalazi se u pritvoru Međunarodnog suda u Scheveningenu (Hag) od 31. maja 2011. godine, nakon što je bio u bjekstvu gotovo 16 godina.
Izručen je iz Srbije i u pritvorsku jedinicu stigao je 31. maja 2011. godine u večernjim satima.
Mladić je optužen za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u Bosni i Hercegovini.
Haški tribunal ga je 22. novembra 2017. godine osudio na doživotnu kaznu zatvora. Osuđen je po više tačaka optužnice, uključujući genocid u Srebrenici, opsadu Sarajeva i zločine protiv čovječnosti.
Po dolasku je bio smješten u pritvorskoj jedinici gdje su vršeni zdravstveni pregledi i procedura čitanja optužnice.
