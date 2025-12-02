Ratni zločinac ostaje iza rešetaka : Nema sedmodnevnog dopusta za Ratka Mladića

Ratni zločinac je u žalbi naveo da je odluka očigledno nerazumna i da sadrži greške u obrazloženju koje predstavljaju nepravdu jer navedeni rizici dovode do pogrešnog činjeničnog zaključka s obzirom na to da su Republika Srbija i bh. entitet Republika Srpska dale garancije koje nisu bile dostupne u vrijeme donošenja odluke. Mladić je smatrao, prema odluci, da su zanemareni dokazi, odnosno izvještaji o njegovoj ograničenog samostalnoj pokretljivosti, što utiče na procjenu rizika od bjekstva.