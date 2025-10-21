Rat se nastavlja : Bijela kuća potvrdila da su obustavljeni planovi vezani za sastanak Trumpa i Putina u Budimpešti

Bijela kuća je obustavila rad na drugom samitu između predsjednika Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekli su američki zvaničnici.

Kako javlja američki portal Axios promjena planova je priznanje Bijele kuće da je jaz između Rusije i Ukrajine prevelik da bi se postigao dogovor o okončanju rata.

“Nema planova da se predsjednik Trump sastane s predsjednikom Putinom u bliskoj budućnosti”, rekao je zvaničnik Bijele kuće.

Da podsjetimo ova vijest dolazi samo par dana nakon što je američki predsjednik Trump prošle sedmice rekao da će se sastati s Putinom u Budimpešti u roku od dvije sedmice.

Dan kasnije, Trump je održao napet sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i jasno stavio do znanja da želi da i Rusija i Ukrajina zaustave rat.

Očekivalo se također da će se američki državni sekretar Marco Rubio sastati u roku od nekoliko dana sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, prije samita lidera, ali je telefonski razgovor šefova diplomatije

u ponedjeljak završio bez dogovora o sastanku ili napretku prema samitu između Putina i Trumpa.

“Sekretar Rubio i ministar vanjskih poslova Lavrov imali su produktivan razgovor. Stoga, dodatni lični sastanak između sekretara i ministra vanjskih poslova nije potreban”, rekao je zvaničnik Bijele kuće.

Nešto ranije Kremlj i rusko Ministarstvo vanjskih poslova su umanjili mogućnost samita lidera ili čak sastanka između Rubija i Lavrova, naglašavajući da su potrebne dodatne pripreme.

Kremlj je potom saopštio saopštio da nikada nije određen datum za samit Trump-Putin.

“Ne možete odgoditi ono što nije zakazano”, rekao je Putinov portparol Peskov.

Očiti krah najavljenog susreta na vrhu u Budimpeš komentirao je i ukrajinski predsjednik Zelenski rekavši da je Ukrajina pristala na Trumpov prijedlog o prekidu borbi prema trenutnoj liniji razgraničenja , ali je naglasio da ga je Rusija odbacila.

“Rusija ponovo čini sve da izbjegne diplomatiju”, rekao je Zelenski

Zaključio je na kraju da bi snabdijevanje Ukrajine oružjem dugog dometa, poput raketa Tomahawk, moglo prisiliti Putina za pregovarački sto.

(Kliker.info)