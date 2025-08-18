RASPAD SISTEMA | Pad vlade i kraj Dodikovog mandata otvaraju ustavnu krizu u Republici Srpskoj

Ko će predložiti mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske?

To pitanje nametnulo se nakon što je istog dana predsjednik entitetske vlade Radovan Višković podnio ostavku, a Miloradu Dodiku oduzet mandat na funkciju predsjednika Republike Srpske (RS), prenosi Radio Slobodna Europa.

Prema Ustavu Republike Srpske, jedino predsjednik entiteta ima pravo da predloži mandatara za sastav nove vlade. Viškovićevom ostavkom automatski je pala i Vlada.

Do izbora nove, sadašnji ministri, na čelu s Viškovićem, nastavljaju obavljati tehničke poslove.

Dodik od 18. avgusta zvanično više ne obavlja funkciju predsjednika RS, nakon što je Sud Bosne i Hercegovine odbio žalbu njegovog pravnog tima na odluku Centralne izborne komisije (CIK) kojom mu je oduzet mandat.

Prethodno mu je izrečena i zabrana obavljanja javnih političkih funkcija u trajanju od šest godina. CIK je obavezan da u roku od 90 dana raspiše prijevremene izbore za predsjednika entiteta.

Dodikovo predlaganje mandatara bilo bi neustavno

Ako bi Milorad Dodik, sada već bivši predsjednik Republike Srpske, odlučio predložiti mandatara za sastav nove Vlade RS, time bi prekršio Ustav Republike Srpske, ali i Ustav i zakone Bosne i Hercegovine, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor ustavnog prava Milan Blagojević.

On objašnjava da je to posljedica pravosnažne presude Suda BiH objavljene početkom avgusta, kojom je Dodik osuđen na godinu zatvora i zabranu obavljanja javnih funkcija u trajanju od šest godina.

Izborni zakon BiH propisuje da izabranom zvaničniku mandat prestaje danom pravosnažnosti sudske presude kojom je osuđen na kaznu zatvora od šest mjeseci ili duže.

“Milorad Dodik od dana donošenja pravosnažne presude više nije predsjednik Republike Srpske. Ne zato što ja to želim, već zato što tako kaže zakon i presuda. Od trenutka kada je Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo presudu, on više ne može obavljati tu funkciju”, naglašava Blagojević.

Dodaje da Ustav RS jasno propisuje da jedino predsjednik entiteta ima pravo predložiti mandatara za sastav nove vlade.

“Ako je premijer podnio ostavku ili je smijenjen u Narodnoj skupštini, novog mandatara može predložiti isključivo predsjednik Republike. Dodik to pravno više nije. Druga je stvar što se pokušava silom nametnuti drugačija situacija, ali to nije pitanje ličnih želja, već striktne primjene Ustava i zakona”, kaže Blagojević.

Prema njegovim riječima, Višković je trenutno premijer u tehničkom mandatu, a novi premijer može biti izabran tek nakon što se održe prijevremeni izbori za predsjednika RS.

“Dakle, izbor mandatara moguć je, tek, kada građani izaberu novog predsjednika, koji jedini ima ustavno pravo da predloži budućeg premijera. Ako bi to učinio Dodik, on bi time prekršio Ustav Republike Srpske”, zaključuje Blagojević.

Zašto je ‘pala’ Vlada RS?

Politički analitičar Stefan Blagić za RSE ocjenjuje da glavni razlog za ostavku Radovana Viškovića i pad Vlade RS leži u pravosnažnim presudama i političkoj strategiji Milorada Dodika.

“Presude i planovi koje Dodik ima za naredni period ključni su motiv. Trebat će mu poslušniji saradnici i šira politička podrška”, kaže Blagić.

Dodik je u više navrata izjavio da ne priznaje presudu i najavio niz odluka koje su u suprotnosti s institucijama Bosne i Hercegovine.

Između ostalog, najavio je referendum u septembru, bez preciziranja pitanja, ali s nagovještajima da bi mogao biti vezan za status Republike Srpske.