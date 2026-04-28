Američki potpredsdjednik D. Vance na sastancima iza zatvorenih vrata opetovano dovodi u pitanje službenu verziju rata u Iranu koju iznosi Ministarstvo obrane. Vance sumnja da Pentagon umanjuje drastično iscrpljivanje američkih zaliha projekta, piše The Atlantic.

Dvojica visokih dužnosnika administracije potvrdila su da potpredsjednik propituje točnost informacija koje Pentagon daje o ratu. U razgovorima s predsjednikom Trumpom također je izrazio zabrinutost zbog raspoloživosti pojedinih raketnih sustava, reklo je nekoliko upućenih izvora.

Zabrinutost potpredsjednika

Posljedice velikog smanjenja zaliha streljiva mogle bi biti teške jer bi američke snage iz istih zaliha morala braniti Tajvan od Kine, Južnu Koreju od Sjeverne Koreje i Europu od Rusije. Ministar obrane Pete Hegseth i general Den Caine, predsjedavajući Združenog stožera, javno tvrde da su američke zalihe oružja postojale te da je iranskim snagama nakon osam sedmica borbe nanesena golema šteta.

Vanceovi savjetnici, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti, kažu da potpredsjednik svoje sumnje iznosi kao osobnu zabrinutost, a ne kao optužbu da Hegseth ili Caine obmanjuju predsjednika. Time, navode savjetnici, nastoji izbjeći osobne sukobe i podjele u Trumpovom ratnom kabinetu.

Ipak, neki Vanceovi suradnici smatraju da je Hegsethova slika stanja toliko pozitivna da dovodi u zabludu. U službenoj izjavi Vance je naveo da šef Pentagona “radi sjajan posao” te je pohvalio Hegsethov trud da s Trumpom osigura “ratnički etos” u vrhu vojske.

Jedan dužnosnik Bijele kuće izjavio je da Vance “postavlja mnoga pronicljiva pitanja o našem strateškom planiranju, kao i svi članovi predsjednika tima za nacionalnu sigurnost”. Trump je i sam ponovio mnoge pozitivne ocjene Hegsetha i Cainea o ratu.

Obavještajni podaci

Prije nekoliko tjedana izjavio je da je šteta nanesena američkim snagama već predstavlja pobjedu, a posebno ključno oružje nazvano je “praktičkim neograničenjima”. Neki savjetnici smatraju da su Hegsethovi optimistični prikazi i povremeno borben stav prema medijima osmišljeni kako bi predsjedniku rekao ono što želi čuti.

Pozitivni prikazi čelnika Pentagona u najboljem slučaju u slučaju nepotpune slike, tvrde izvori upoznati s obavještajnim procjenama. Prema tim internim procjenama, Iran i dalje raspolaže s dvije trećine svojih zračnih snaga, većinom kapaciteta za lansiranje projektila i svojih malih, brzih plovila koja mogu postaviti mine i ometati promet u Hormuškom tjesnacu.

“Oni predstavljaju stvarnu prijetnju”, rekao je jedan izvor. U ožujku se Hegseth hvalio “potpunom kontrolom” vojske nad iranskim nebom, no u travnju su iranske snage srušile američki borbeni avion, što je pokrenulo složenu operaciju spašavanja koju je Hegseth uporedio sa uskrsnućem Isusa Krista.

Trump je to primirje produžio na neodređeno vrijeme, ali je zatim otkazao planiranje mirovnih pregovora u Pakistanu, na koje su prošli tjedan trebali otputovati Vensa, a kasnije i posebne izaslanike Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, jer je Iran održao od sudjelovanja.

Ozbiljan manjak streljiva

Dužnosnici i vanjski savjetnici kažu da je upotreba ključnog oružja – uključujući presretače za obranu od iranskih projektila te ofenzivno oružje poput projektila Tomahawk i JASSM – stvorila ozbiljan manjak koji ugrožava sposobnost Amerike da vodi buduće ratove, unatoč naporima da se brzo proizvedu zamjene.

Vance je izrazio zabrinutost zbog nestašice streljiva na sastancima s predsjednikom i drugim dužnosnicima za nacionalnu. Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS), vašingtonski think tank, objavio je ovog tjedna u Sjedinjenim Državama možda već potrošiti više od polovice svojih prijeratnih zaliha četiri ključne vrste streljiva.

Zalihe su i prije rata u Iranu bile smanjene zbog spora proizvodnje i donacija streljiva Ukrajini i Izraelu. Dužnosnici Pentagona upozoravaju da ti manje ugrožavaju sposobnost vojske da pobijedi u hipotetskom sukobu protiv Rusije ili Kine.

Pentagon odbacuje optužbe

Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell je izjavio da je naručio Hegseth i drugi čelnici Pentagone “dosljedno pružaju predsjedniku potpunu, neuljepšanu sliku”. Visoki dužnosnik je pak rekao da je Caine bio “precizan, točan i sveobuhvatan” u procjeni učinkovitosti vojnih operacija.

Potpredsjednik je i prije početka rata bio skeptičan prema opravdanosti napada na Iran. Trump je i sam priznao da je Vance bio “možda manje entuzijastičan” oko sukoba koji se pokazao izrazito nepopularnim među američkim biračima.

Nijedan potpredsjednik mora balansirati između više interesa: želje za suradnjom s drugim visokim dužnosnicima, svog ranijeg otpora “vječnim ratovima” i vlastitih izgleda ako se 2028. godine kandidira za predsjednika.

Trumpova naklonost

Hegsethova karijera ovisi o tome hoće li pod svaku cijenu zadržati predsjednikovu potporu. Njegov proces potvrde u Senatu bio je mučan, a neki od njegovih poteza u prvim mjesecima na dužnosti razljutili su Bijelu kuću.

Otada je nadgledao taktički uspješne udare na iranski nuklearni program prošlog lipnja te hvatanje venecuelanskog vođe Nicolása Madura u siječnju. Takođe je pokrenula kampanju “MAGA-fikacije” vojske, ukidajući inicijativu za raznolikost i otpuštajući ili marginalizirajući brojne visoke časnike i časnike iz manjinskih grupa.

Hegseth među republikancima na Kongresu ima manje pristaša od mnogih drugih članova kabineta, što ga čini isključivo ovisnim o Trumpovoj naklonosti. “On nastoji reći predsjedniku točno ono što želi čuti”, rekao je jedan bivši dužnosnik. “Mislim da je to opasno”.

Rivalstva unutar tima

Jedan visoki dužnosnik administracije rekao je da je predsjednik zadovoljan informacijama koje dobiva od Pentagone. Ta osoba ima različite stavove unutar predsjedničkog tima za nacionalnu sigurnost, koji uključuje Hegsetha, Vancea, državnu tajniku Marca Rubija i šeficu kabineta Bijele kuće Susie Wiles, smatra dijelom “zdravu napetost” koja ide u korist predsjednika.

Wiles se prije početka rata suzdržao od preuzimanja stava o Iranu, usredotočivši se na poticanje iskrenih rasprava s predsjednikom o rizicima i koristima svake odluke. “Istina je pod vodstvom predsjednika Trumpa američke vojske desetkovala sposobnosti iranskog režima u samo 38 dana”, rekla je u izjavi glasnogovornice Bijele kuće Karoline Leavitt.

Razlike između Hegsetha i Vancea protežu se i na tajniku kopnene vojske Dana Driscolla, Vanceovog bliskog prijatelja koji je povremeno zasjenio šefa Pentagona. Driscoll je pohađao Pravni fakultet Yale s Vanceom i očekujem da će mi pomoći u predsjedničkoj kandidaturi, kažu izvori upoznati s njegovim planovima.

Hegsethovo suparništvo s Driscollom javna je tajna u Pentagonu. Prošle godine Bijela kuća povjerila je Driscollu i drugu ulogu, vođenje Ureda za alkohol, duhan, oružje i eksplozive, slično kao što Rubio istovremeno obnaša dužnost državnog tajnika i savjetnika za nacionalnu sigurnost.

(Kliker.info-Index)