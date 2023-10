Rasim Ljajić : “Kako to da nijedna muslimanska zemlja bar ne zaprijeti Izraelu prekidom diplomatskih odnosa u slučaju nastavka ubijanja neduznih ljudi?”

Ovo definitivno nije rat protiv Hamasa već protiv Palestine i Palestinaca, smatra lider Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS) Rasim Ljajić.

U razgovoru za Politicki.ba on ocjenjuje da je Hamas poslužio samo kao casus belli za rat koji je Izrael pokrenuo da bi se konačno riješilo palestinsko pitanje, tako što Palestinaca više neće biti ni u Gazi, a vjerovatno ni na Zapadnoj obali.

“Ne postoji nikakvo opravdanje za ono što je Hamas učinio svojom suludom akcijom, ubijajući civile i uzimajući ih za taoce. Ne može to biti ni višegodišnja represija koju izraelske vlasti sprovode prema palestinskom stanovništvu, uključujući najdrastičnije oblike kršenja njihovih ljudskih prava. Politička i diplomatska borba, ma koliko bila duga, teška i neizvjesna nema alternativu da Palestinci dođu do svoje države. Naročito kada znate da u vojnom sukobu nemate velike šanse, jer je u suštini to “borba između praćke i tenka”, ocjenjuje on.

Ljajić, koji je osnivač Sandžačke demokratske partije iz koje je kasnije nastao i SDPS, smatra da Izrael ima nedostižnu prednost u naoružanju, a iza njega bezrezervno stoje i SAD i najveći dio EU.

“Nažalost, iza Palestinaca ne stoji niko.

Nisu to ni arapske zemlje, koje pišu pisma i deklaracije, a mnogima od njih je više stalo do dobrih odnosa sa Izraelom nego sa Palestinom.

Nisu to ni muslimanske zemlje, čija misija se svodi na slanje nekoliko kamiona sa humanitarnom pomoći.

Kako to da nijedna od spomenutih zemalja bar ne zaprijeti Izraelu prekidom diplomatskih odnosa u slučaju nastavka ubijanja neduznih ljudi?”, pita Ljajić.

Ističe i da je arapski i muslimanski svijet po ko zna koji put pao na ispitu koji se zove Palestina.

“Više je skupova i akcija podrske Palestincima održano, recimo u Španiji, nego u mnogim arapskim zemljama zajedno.

Demokratski i intelektualni dijelovi svijeta su iskreno i glasno osudili izraelske ubilačke akcije u Gazi.

To su i jedini pravi saveznici Palestincima u ovom trenutku.

I tu podršku oni nipošto ne bi smjeli izgubiti. Oni moraju tom istom svijetu dokazati da između Hamasa i Palestine nema znaka jednakosti”, kaže dalje on za Politicki.ba. Ljajić ističe i istraživanje iz 2017. godine u kojem čak 70% Palestinaca se izjasnilo da ne podržava Hamas.

“‘Ako su ti krila kratka, ne leti ni visoko ni daleko’, kaže stara mudrost.

Palestinci su toga svjesni, za razliku od Hamasa, koji smatra da ovakvim vojnim avanturama može natjerati Izrael na ustupke.

Zapravo, bio je to samo povod koji je Izrael čekao da krene u konačan obračun.

Zvanično protiv Hamasa, a suštinski protiv palestinskog naroda.

Za to vrijeme, Zapad će i vojno i politički podržavati Izrael”, smatra naš sagovornik.

Ljajić posebno upozorava na surovou realnost:

“U prvoj polovini 21. vijeka došli smo do toga da mir više nije vrijednost koja se podrazumijeva. Ratovi u Evropi (Ukrajina), Kavkazu i sada na Bliskom istoku, uz stalne tenzije između Kine i Tajvana i hroničnu nestabilnost na Balkanu, kao i činjenaca da naredne godine na predsjedničkim izborima, američka nacija biraju između Bidena i Trumpa, samo govori o potpunoj krizi liderstva današenjeg svijeta.

Ova garnitura državnika, političara i diplomata (zapadnog svijeta), čak i da hoće, a neće, nema ni kapaciteta ni znanja da riješi bilo koje sporno i problematično pitanje, a kamoli višedecenijski palestinsko-izraelski problem”.

(Kliker.info-Politički)