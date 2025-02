Ramo Isak: Vučić je politički mrtvac, za njega nije dobro da se petlja u našu politiku

Ovog ponedjeljka u okviru Političkih minuta Jutarnjeg programa gostovao je Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegvoine.

”Ne mogu razumjeti ljude koji komentarišu nešto što nije završeno. Ko smo mi da utječemo na bilo kakvu presudu? Ako je gospodin kriv, neka bude osuđen, ako nije kriv, ne treba biti osuđen. Suvišno je bilo što komentarisati. Ali mojoj državi ne može ni Dodik, ni Vučić niti bilo ko da prijeti. To im treba biti jasno. Bosna i Hercegovina je suverena i cjelovita država. Onima kojima ne odgovara u Bosni i Hercegovini, slobodno neka napuste ovu državu. Ali oni koji žive u Bosni i Hercegovini treba da poštuju propise, zakon i Ustav ove države. Kako sam kritikovao Dodika, tako sam kritikovao i ove naše bošnjačke lidere koji se isto tako ponašaju kada se dese neke presude. Ko su oni da komentarišu bilo kakvu odluku suda?

Pozvat ću sve institucije da poduzmu mjere i da se protiv svih odgovornih pokrenu postupci jer mi ne smijemo dozvoliti ni Dodiku ni Vučiću, a ni bilo kome drugo da unutar Bosne i Hercegovine urade bilo šta što nije u skladu sa zakonom. Vučić ima dovoljnos vojih problema, država mu je u problemima, protesti studenata. Nisam se htio miješati, ali sada zvanično kažem budu li se miješali u našu državu, mogli bismo se i mi umiješati. Samo mi imamo veću snagu nego oni. Oni mogu samo pričati, a mi možemo dati podršku na više načina. Da budem iskren, kada vas podržava politički mrtvac, kakva je to snaga? Ja bih Dodiku poručio, on bi trebao d auradi jednu ozbiljnu stavr, a to je jedna dobar tim pravnika i da čeka presudu i da priprema žalbu na presudu ako bude osuđen. Ako ne bude, ona ništa. A da komentariše, da prijeti, to su sve bezveze i nebitne stvari. I mislim da VSTV i ostale institucije trebaju poduzeti određene mjere, ovakve stavri se ne smiju dozvoliti. Nebtino da li je to Dodik ili neka druga politička opcija. Imali smo mi to i od strane naših Bošnjaka gdje čovjek leži u zatvoru, oni govore da je nevin. Nije nevin. Jer da je nevin, ne bi bio u zatvoru. Pod dva, ako mu budu radili kontrolu svega što je radio bit će u zatvoru još 20 godina. Tako da se ne zezaju jer bi se moglo krenuti malo dublje u rad. Vidite, svaki dan se radi”, kazao je.

-Pritisci na sutkinju Senu Uzunović-

”Članovi Predsjedništva su imali obavezu da se oglase i ja im se zahvaljujem što su to učinili i dali podršku. Mislim da ambasade čekaju presudu, mislim da rade to pametno, ne žele svojim rekacijama utjecati na odluke suda. Pustili su da odluka suda bude zvanična, vjerujem da će sve ambasade reagovati. A vjerujem i da će naše institucije pokrenuti postupke. Tužilaštvo je već trebalo pokrenuti novi postupak protiv Milorada Dodika, ne reba čekati da Milorad Dodik sam protiv sebe pokrene postupak. Ja se ne slažem s mnogim stvarima, da je u mojoj nadležnosti ja odgovorno tvrdim da se ljudi ispred Suda Bosne i Hercegovine ne bi okupljali. To je nadležnost kantonalnih ministarstava unutrašnih poslova. Oni rade procjene i dobro su procijenili jer se nije ništa desilo, sigurnost nije narušena. Tos u dobro uradili, ali ja bih donio i političku odluku gdje bih to okupljanje zabranio. Kako oni mogu zabraniti da se u Banja Luci slavi Dan državnosti? To je razlika između Federalne policije i policija na koje neko pokušava vršiti utjecaj”, rekao je.

-Siniša Karan ima spreman odgovor policije-

”Nema policija nikakav spreman odgovor. Gospodin Karan je jedna političar koji iznosi stvari koje želi da čuje njegov politički šef. Ja bih volio d aon ima odgovor na ekonosmku krizu, da ima odgovore na određena pitanja. Ja sam njega demantovao više puta. Sjećate se da sam rekao da kada Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odnosno Sud izda naredbu da se neko liši slobode sa prostora Republike Srpske, da će oni to uraditi jer je policija profesionalna. Pustite Karana. Šta se desilo? Izdata naredba da se ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine liši slobode i policija RS-a ga je lišila slobode. Izda li Sud naredbu za hapšenje Milorada Dodika policija RS-a će ga lišiti slobode. Jedini ja već dvije godine govorim istinu. Svi govore neke politikanske stvari da bi se dodovorili pojedincima. Ja se nikome ne dodvoravam, ja govorim samo onako kako jeste. Bosna i Hercegovina je sigurna država i imamo nšu vojsku, SIPA-u, imamo naše policijske agencije, imamo obavještajnu agenciju i imamo FUP koji je najjača agencija trenutno u čitavoj državi koja može odgovoriti svim zadacima i ima tako kavlitetne stručnjake”, zaključio je.

