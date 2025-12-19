RAK pokreće postupak protiv RTRS-a zbog priloga o prodaji nekretnina u Istočnom Sarajevu Bošnjacima

Na početku priloga u emisiji “Pečat” koja je emitovana 18. decembra 2025. godine, voditeljica navodi da podaci pokazuju da su na stotine stanova u Istočnom Sarajevu u posljednjoj deceniji kupili Bošnjaci iz Sarajeva, što je, dodaje, zakonom dozvoljeno.

“Pomama za kvadratima u nekada Srpskom Sarajevu uglavnom se tumači pristupačnom cijenom. No građani i zvaničnici iz Istočnog Sarajeva u tome prepoznaju opasne trendove”, navodi se u prilogu RTRS-a.

Ovaj prilog emitovan je nakon što je bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom predizborne kampanje u Istočnom Sarajevu govorio o Bošnjacima koji se “kao amebe šire” i kupuju stanove u Istočnom Sarajevu. Predsjednik SNSD-a kritikovao je lokalnu vlast, koju predvodi SDS-ov načelnik, zbog ovih trendova.

Voditeljica emisije Nada Veletić u najavi priloga tvrdi da se vraćaju crne slike iz prošlosti kada su na početku rata, a potom “tokom egzodusa”, današnji stanovnici Istočnog Sarajeva “morali napustiti svoje domove u federalnom Sarajevu jer su tako htjele komšije Bošnjaci”.

“Danas im te komšije hrle u zagrljaj, hoće da žive sa, kako vole da kažu, ‘genocidnim Srbima’. Ostaje misterija zašto, a možda i nije misterija, nego dobro osmišljen plan da se kupovinom nekretnina ovlada ovim dijelom Republike Srpske”, navodi se na početku priloga novinara Gvozdena Šarca.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić u prilogu tvrdi da je trend opasan i da “možemo imati problem”.

“Mi se uporno izmičemo, a oni uporno dolaze za nama. To je strateški plan prvenstveno bošnjačke političke elite – zauzimanje teritorija za potencijalna buduća razračunavanja”, tvrdi u emisiji politolog Filip Matić.

RAK je više puta kažnjavao RTRS zbog kršenja pravila, ali je ranija analiza Detektora pokazala da se broj kazni smanjio od kada je direktor agencije postao Draško Milinović, koji je došao upravo sa RTRS-a.

Iz RAK-a je za Detektor potvrđeno da je Agencija zaprimila pojedinačne prigovore na programski sadržaj.

“Regulatorna agencija za komunikacije će po službenoj dužnosti postupiti u skladu s Pravilnikom o postupku rješavanja povreda uslova dozvola i propisa Regulatorne agencije za komunikacije, te ispitati navode u vezi s prilogom emitovanim u emisiji ‘Pečat’ RTRS-a”, rečeno je za Detektor iz RAK-a.

(Kliker.info-Detektor)