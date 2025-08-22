hamburger-icon

Radovan Višković više nije premijer RS: Narodna skupština prihvatila ostavku

Radovan Višković više nije premijer RS: Narodna skupština prihvatila ostavku

22 Augusta
13:59 2025
Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno je prihvatila ostavku Radovana Viškovića (SNSD) na poziciju premijera. Odluka je donesena sa 60 glasova „za“.

Na početku sjednice Višković se izvinio građanima zbog dojave o bombi u parlamentu, navodeći da se takva situacija nikada ranije nije dogodila.

U obrazloženju ostavke poručio je da je ona bila jedini način da se formira snažnija institucionalna vlast, budući da zakonski nije mogao ponovo vršiti rekonstrukciju Vlade nakon što su dva ministra napustila izvršnu vlast.

Istakao je da je ponosan što je najdugovječniji premijer RS, naglasivši da ne ostavlja obaveze svom nasljedniku. „Za šest godina i osam mjeseci nisam imao značajnijih štrajkova niti protesta nezadovoljnih građana. Odlazim sa budžetom RS od 6,5 milijardi KM, što je duplo više nego na početku mog mandata“, dodao je.

SNSD je, prema njegovim riječima, ponudio opoziciji ulazak u vladu nacionalnog jedinstva, ali je taj prijedlog odbijen.

