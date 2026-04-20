Vesna Pusić , bivša ministrica vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske , poručila je da Bosna i Hercegovina ne može napredovati bez hrabre promjene ustavnog uređenja. U najnovijoj epizodi Actualitica podcasta otvoreno je zagovarala uspostavljanje pet entiteta umjesto sadašnja dva, što bi uključivalo tri nacionalna i dva mješovita entiteta.

“Sva rješenja koja bi mogla doprinijeti napretku u Bosni i Hercegovini treba staviti na sto io njima razgovarati. Tri koja bi prepoznala ovu situaciju i podjelu na etničke grupe i dva mješovita koja bi bila zalog budućnosti Bosne i Hercegovine , jer se s mrtve tačke treba maknuti”, rekla je Pusić . Prema njenim riječima, ovakav bi ustroj priznao postojeću etničku realnost na terenu, ali istovremeno otvorio prostor za budućnost u kojoj država ne bi bila zarobljena u okvirima Daytonskog mirovnog sporazuma .

Inicijativa za europski put

Pusić je podsjetila da je kao ministrica u Vladi Republike Hrvatske predvodila tim koji je pripremio platformu za podnošenje zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji . Prije toga, država je godinama bila u blokadi zbog nemogućnosti provođenja presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci .

“To je bilo nemoguće provesti zbog Daytonskog ustava. Tada je to prekinuto i Bosna i Hercegovina je dobila zeleno svjetlo. Odlučeno je da se to može provesti tijekom pregovora, a ne kao preduvjet”, naglasila je Pusić . Dodala je da taj potez Hrvatske nije bio samo u interesu susjedne države, već i same Republike Hrvatske koja s Bosnom i Hercegovinom dijeli 1.008 kilometara granice.

Izlaz iz političke blokade

Bivša šefica hrvatske diplomacije smatra da aktualna dva entiteta perpetuiraju blokadu i etničko nadmetanje. Uvođenje pet jedinica bi, prema njezinom mišljenju, bilo pragmatično rješenje koje istovremeno poštuje realnost i nudi viziju moderne države.

Vesna Pusić je zaključila da Bosna i Hercegovina nije osuđena na vječnu blokadu, ali da je potrebna hrabrost za stavljanje svih političkih opcija na vrijeme. Prijedlog o pet entiteta vidi se kao ključ koji bi mogao otvoriti vrata dugoročnog napretka i stabilnosti cijele regije.

