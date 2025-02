Rade Radovanović o studentskom buntu u Srbiji : Ovo je “antipopulistička revolucija”

“Antipopulistička revolucija u Srbiji”, bila je tema redovne sesije Kruga 99 o kojoj je govorio uvodničar Rade Radovanović, novinar i pisac iz Beograda.

Radovanović je govoreći na pres-konferenciji prije sesije, govorio o trenutnom stanju u Srbiji, odnosno kako to izgleda nakon što je prošlo 100 dana od tragedije u Novom Sadu, kada je usljed urušavanja nadstrešnice na željezničkoj stranici život izgubilo 15 ljudi, a ljekari se bore za život još dvije osobe.

– U Srbiji su ovih dana, a i danas će biti protesti i blokade. Ovdje je uobičajen izraz ovih mjesec i po dana koliko traje ova “antipopulistička” revolucija da je primjeran izraz blokade jer se izvodi ne toliko demonstracijama i protestima u pokretu, već blokiranjem određenih saobraćajnica, mostova, određenih dijelova grada, određenih punktova i blokadom gotovo svih fakulteta u Srbiji. Što znači u ovim protestima u svojim blokadama u ovoj revoluciji učestvuje, procjena je više od 180.000 studenata četiri Univerziteta u Srbiji – Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Niša – kazao je Radovanović.

Istakao je da pobunjeni građani i studenti i uopšte građani Srbije, koji su protiv režima i uzurpatora Aleksandra Vučića, učestuvuju u ovim protestima.

– Studentima i kao podrška a i kao najdirektnije učešće u svemu u ovim događajima revolucijom učestvuje svojim blokadama odnosno štrajkom najveći broj srednjih škola u Srbiji, i ogroman broj osnovnih škola. Ove činjenice govore da je sam pokret, zahtjevi koji su studenti ispostavili a samo ih je u osnovi četiri, zapravo imaju podršku ogromne većine građana u Srbiji – kazao je Radovanović.

Dodao je da se u Srbiji populizam ostvaruje kroz jedan novi zapravo pojam sociološki.

– Sociolozi su rekli da još što se dešava u Srbiji industrija populizma. Na toj industriji populizma, na tom talasu i zbilja industrije što se same proizvodnje tiče, evo duže od 12 godina ne do opstaje nego vlada ali bukvalno u jednom onom diktatorskom smislu Aleksandar Vučić: A specifičnost njegove vladavine, koja to jeste i nije specifična, jer do sada Srbija tako nešto nije vidjela ni za vrijeme recimo ništa manje lošeg, još goreg diktatora Slobodana Miloševića – kazao je Radovanović.

Prema njegovim riječima, niko nije tako “usavršio” totalitarni odnos i stav i primjenu sopstvenu, ličnu prema medijima kao što je to uradio Aleksandar Vučić.

– Vučić je uspio da stavi pod kontrolu, bez mnogo problema, više od 90 posto medija u Srbiji. U Srbiji postoji stotine prije svega televizijskih stanica, radio stanice nisu više toliko bitne ali oni su takođe pod kontrolom, ali se ta kontrola totalitarna odnosi prije svega na televizijske kuće i kompanije koje su dodjelom frekvencija imaju nacionalnu pokrivenost, odnoso pokrivaju svojim signalom teritoriju cijele Srbije. Takve su naravno RTS sa svojim programima ali i druge privatne televizije kao što je televizija Pink, Happy, još neke televizije kao što su b92 ali i neke druge. A nasuprot njima postoje kao nezavisne televizije N1 i Nova i još jedna manja televizija Insider. To su kablovske televizije i vidi ih ograničen broj gledalaca u Srbiji, procjenjuje se do 700.000-800.000 gledalaca, potencijalno – kazao je Radovanović.

Pored televizija, kako je kazao, pod kontrolom su također i štampani mediji.

– U okviru štampanih medija tu su i novi nova dnevna i nedeljna izdanja, to su mediji koji su propagandna glasila čija je osnovna namjera da određenim konkretnim netačnim informacijama – lažima i odabranim načinima glorifikovanja Aleksandra Vučića grade i doprinose njegovom kultu ličnosti – istakao je.

Govoreći o 90-tim godinama i ratnim stradanjima na prostoru bivše Jugoslavije, Radovanić je kazao kako je Srbija sigurna kuća za ratne zločine. Presuđeni ratni zločinci od Suda za ratne zločine u BiH pobjegli su u zemlju Srbiju, kazao je.

– Aleksandar Vučić je uspio da stavi pod svoju ličnu kontrolu sve tri grane vlasti, i zakonodavnu i izvršnu i sudsku. Ovakva vladavina, ovakav sistem i takav nivo korupcije ima razne katastrofalne posljedice po društvo i po čovjeka a jedan od najgorih produkata ovakve vlasti i ovakvog stanja jeste i zločini i nesreće koji se dešavaju u Srbiji – kazao je Radovanović.

Istakao je da je tragedija koju građani u Srbiji označavaju i tretiraju kao zločin korupcije, zločin režima, zločin vlasti, imala za posljedicu prvo šok a potom ogromne demonstracije u samom Novom Sadu, u novembru prošle godine.

– Ono što slijedi su i dalje blokade, blokade puteva, ulica i mostova u Srbiji. Kako će se završiti ova revolucija to niko pouzdano ne može da tvrdi. Ali ono što je sigurno da svakim danom Aleksandar Vučić, za koga studenti imaju jedinstven stav, koji glasi “Nisi nadležan, nismo te pitali”, što je dovelo do njegove lične teške patnje, em do toga da Aleksandra Vučića više ne uvažava ogromna veličina građana u Srbiji. Konkretan prijedlog kako bi se ovo dalje moglo završavati, ima dva ti prijedloga sa opozicione strane a to je da Srbija treba da ide u prelaznu vladu, formiranje vlade eksperata. Vučić energično odbija bilo kakav prijedlog prelazne vlade tog tipa. Ja kao čovek i građanin koji ovdje živi očekujem da prije svega neće biti dalje žrtava da ne bude više krvi, ali to su očekivanja i moje želje ne mogu tvrditi da će tako uistinu i biti – kazao je Radovanović.