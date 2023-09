Rada Trajković: U strahu sam, nama Srbima ne odgovora ovaj napad naoružanih luđaka

U napadu 30-ak naoružanih osoba na policiju na sjeveru Kosova u selu Banjska ubijen je jedan pripadnik policije Kosova dok je drugi ranjen. Za sada se ne zna ko su naoružane osobe, a one se trenutno kriju unutar manastira u tom mjestu.

Kako pišu mediji oni su opkoljeni, nalaze se unutar manastirske kapije dok se monasi koji žive u manastiru nalaze zaključani unutar samog objekta. Kosovska političarka i savjetnica ministra za zajednice i povratak u kosovskoj vladi, Rada Trajković za Buku kaže da je ovo historijski trenutak i da je veoma zabrinuta.

„Ovo je historijski trenutak, da se vidi jesmo li mi za Rusiju ili Zapad. Ovi luđaci naoružani do zuba su opasnost da sve ovo poprimi sukob širih razmera“, kaže Trajković za Buku.

„Vrlo je čudna situacija. Nama Srbima sa Kosova ovo ne odgovara. Kad se desi nešto na severu odgovara neko na jugu. Ne znam da li imaju strategiju izvlačenja iz manastira. Pitanje je ko su ti luđaci. Svi kažemo da je Radojčić, ali on je kukavica. On je mafija i on sa Veselinovićem ima novca da plati ljude“, dodaje Trajković.

Kada mafija preuzme upravljanje državom, ovo se desi, dodaje Traković. Smatra da iza svega stoji politika koja ne želi pomirenje.

„Politika. Ne daje se šansa pomirenju. Međuetničke tenzije i etiketiranja. Više su vlasti radile na projektu osvete nego na projektu pomirenja. Nema takta Kurti, Srbij nema takta. Policija je izašla iz institucija, a onda je došla policija iz Prištine. Da bi negde suzbili kriminal morate da imate poverenje između građana i policije, a ovde je toliko nepoverenje da je na nivou mržnje. Ako građani imaju saznanja o čudnim ljudima neće reći Albancu. Najopasnije je kad imate građane koji neće da sarađuju jer imaju antagonizam i to stvara atmosferu nepoverenja“, rekla je Trajković za Buka magazin.

Mišljenja je da situcijom treba upravljati Eulex.

„Niko više ne govori o Kosovu kao problemu, sada se govori o severu Kosova. Bojim se da će Zajednica srpskih opština biti neinteresantna jer Srba neće biti. Vrlo sam uplašena jer. Strašno je da je neko ubijen. Kosovska zemlja je prepuna i srpske i albanske krvi. Ovi ljudi (napadači) za mene su enigma i volela bih da ih pohapse. Da ide identifikacija da vidimo ko su ludaci. Ako nemaju logistiku izvlačenja biće uhapšeni. Malo je čudno sve ovo“, dodaje Trajković.

Koja budala bi ušla u manastir?

Upitana da li je čudno što se kriju u dvorištu manastira, Trajković kaže da ne vjeruje da iguman i monasi imaju veze sa napadačima.

„Tu treba da izađe patrijarh sa izjavom. Optužbe koje govore o manastiru treba proveriti, moguće je i nikada ne treba isključiti da su u crkvi različiti ljudi, ali ono što treba isključiti da otac Sava ili Teodosije imaju veze s tim. U manstiru su i neki drugi ljudi, oni su došli kao grupa iz Novog Sada, došli su kao vernici. Možda među njima ima i sumnjivih ljudi. Ovo je pokušaj zloupotrebe manastira. Koja budala bi ušla u manastir“, pita se Trajković.

Sve će ovo, dodaje, negativno uticati na dalji život Srba na sjeveru Kosova.

„Srbi sa severa se osećaju nesigurno. Za mene je smrt čoveka strašna, nama to nije korist. Kurti non stop hapsi. Kao da isti centar koordinira sve ovo. Priča antisrpske priče, ali on mora da zna da je predsednik vlade svih građana“, zaključuje Trajković.

