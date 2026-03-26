Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da je teško predvidjeti posljedice sukoba na Bliskom istoku, ali da su neki usporedili njegov potencijalni utjecaj s utjecajem pandemije COVID-19.

Prema njegovim riječima, sukob uzrokuje znatnu štetu međunarodnoj logistici, proizvodnji i lancima opskrbe, dok istovremeno vrši intenzivan pritisak na tvrtke u sektoru nafte, metala i gnojiva.

“Posljedice sukoba na Bliskom istoku i dalje je teško točno predvidjeti”, rekao je Putin poslovnim liderima u Moskvi. “Čini mi se da oni koji su sami uključeni u sukob ne mogu ništa predvidjeti, ali za nas je to još teže.”

“Međutim, već postoje procjene da se te posljedice mogu usporediti s izbijanjem pandemije koronavirusa”, rekao je Putin. “Podsjećam da je to značajno usporilo razvoj svih regija i svih kontinenata, bez iznimke.”

