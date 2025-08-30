Putin uoči odlaska u Kinu : ‘Obnovit ćemo ideju novog svjetskog poretka, doći će do snažnog zamaha’

Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovo će oživjeti ideju multipolarnog svjetskog poretka tokom četverodnevne posjete Kini, izjavio je čelnik Kremlja u intervjuu objavljenom u subotu, uoči odlaska.

Njegov sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom na samitu Šangajske organizacije za saradnju (SCO) u gradu Tianjinu jugoistočno od Pekinga trebao bi dovesti do “dodatnog snažnog zamaha” u stvaranju ovog svjetskog poretka, kazao je Putin kineskoj državnoj novinskoj agenciji Xinhua.

U dugom intervjuu objavljenom na web stranici Kremlja nije spomenuo Sjedinjene Američke Države, Ukrajinu i “specijalnu vojnu operaciju” Moskve za osvajanje susjedne zemlje.

Putin je, međutim, više puta govorio u korist okončanja američke dominacije u svjetskim poslovima. U intervjuu je također primjetio slabljenje dolara.

Rusija i Kina, naprimjer, skoro su u potpunosti prebacile međusobnu trgovinu na svoje nacionalne valute. Također smatra jačanje globalnog juga, predvođenog zemljama BRICS-a – izvorno Brazilom, Rusijom, Indijom, Kinom i Južnoafričkom Republikom, s novim članicama koje su se pridružile – bitnim dijelom novog svjetskog poretka.

Prema Kremlju, Putin bi trebao u Kini razgovarati s brojnim čelnicima, uključujući one iz Indije, Turske, Irana, Srbije i Pakistana.

Samit, koji bi se trebao održati od 31. augusta do 1. septembra, bit će najveći od osnivanja SCO prije 24 godine radi borbe protiv terorizma i produbljivanja ekonomske saradnje, tvrdi Peking. Kina, trenutno predsjedavajuća, očekuje prisustvo predstavnika iz 20 zemalja i 10 organizacija.

SCO sada ima 10 država članica. Uz osnivače Rusiju, Kinu, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan, uključuje i Indiju, Pakistan, Iran od 2023. i Bjelorusiju od 2024. godine, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

