Putin-Trump: Rukovala su se dva čovjeka koja mogu odučiti o sudbini svijeta

Trump i Putin su se susreli na Aljasci. Nakon pozdrava i rukovanja te fotografiranja krenuli su u automobile. To je i prvi susret američkog i ruskog čelnika od 2021., kad se s ruskim predsjednikom u Ženevi sastao Joe Biden.

Sastanak je u tijeku. Nakon razgovora očekuje se da će se Trumpu pridružiti Putin na rijetkoj zajedničkoj konferenciji za novinare.

Dok su hodali prema platoformi za fotografiranje iznad njih je letio američki stealth bombarder B-2, svojevrstan simbol američke vojne moći i avion upečatljivog oblika (koji je također nedavno ispustio bombe na Iran). Odmah uz platformu za fotografiranje, nalazi se “uparkiran” američki F-35, najsuvremeniji lovac. Odabir sugerira na banalno i neskriveno iskazivanje vojne moći, ali možda i prikrivenu prijetnju.

Predsjednik Vladimir Putin pridružio se američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u njegovoj predsjedničkoj limuzini dok su napuštali pistu i krenuli prema mjestu sastanka. Ovakav potez je neuobičajen, osobito kada je riječ o suparniku. Kada je Trump 2018. u Singapuru želio da mu se u automobilu pridruži sjevernokorejski diktator Kim Jong Un, njegovi su ga suradnici od toga odgovorili. No ovo je drugo razdoblje za Trumpa, s drukčijim savjetnicima i ciljevima. Iako je njihov planirani sastanak proširen kako bi uključio i savjetnike, ovaj potez pokazuje da će Trump i Putin ipak imati trenutak nasamo – pa makar to bilo samo tijekom kratke vožnje automobilom.

Ruski glasnogovornik Dmitrij Peskov je ranije najavio da bi samit na Aljasci mogao potrajati šest do sedam sati.

Trump, koji je tijekom predizborne kampanje ponavljao da će završiti ruski rat u Ukrajini u roku od 24 sata, izjavio je tijekom leta zrakoplovom Air Force One prema Aljasci da ne može reći što bi učinilo njegov sastanak s Putinom uspješnim, ali je naglasio da želi prekid vatre.

Na pitanje što bi to bilo zbog čega bi se summit mogao smatrati uspješnim, novinarima je u zrakoplovu Air Force One rekao: „Ne mogu vam to reći. Ne znam. Ništa nije uklesano u kamenu. Želim određene stvari. Želim prekid vatre.“

„Želim brzo vidjeti prekid vatre… Neću biti sretan ako se ne dogodi dana. Želim da ubijanje prestane.”, rekao je.

(Geopolitika)