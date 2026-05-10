Ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine izazvala je najozbiljniju krizu u odnosima između Rusije i Zapada od Kubanske raketne krize 1962. godine, kada su mnogi strahovali da je svijet na ivici nuklearnog rata.

„Mislim da se stvar bliži kraju“, rekao je Putin novinarima o ratu u Ukrajini.

Financial Times je u četvrtak izvijestio da se lideri Evropske unije pripremaju za potencijalne razgovore. Na pitanje da li je spreman pregovarati s Evropljanima, Putin je rekao da bi njegova preferirana ličnost za pregovore bio bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder.

Kremlj je prošle sedmice saopštio da je na evropskim vladama da naprave prvi potez, jer su one prekinule kontakt s Moskvom 2022. godine nakon što je počeo rat u Ukrajini.

Putin je govorio u Kremlju nakon što je Rusija održala svoju najbljeđu paradu za Dan pobjede u godinama ranije. Nacionalni praznik 9. maja slavi pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i odaje počast 27 miliona sovjetskih građana koji su poginuli u ratu.

Međutim, pobjeda u Ukrajini je za Rusiju bila nedostižna, prema Reutersu.

Tokom četiri godine najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata, ruske snage do sada nisu uspjele zauzeti cijelu regiju Donbasa na istoku Ukrajine, gdje su snage Kijeva potisnute na liniju utvrđenih gradova.

Rat je ubio stotine hiljada ljudi, ostavio dijelove Ukrajine u ruševinama i iscrpio rusku ekonomiju vrijednu 3 biliona dolara, dok su odnosi Rusije s Evropom najgori od najdubljeg dijela Hladnog rata.

Upitan o ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, Putin je rekao da je sastanak s njim moguć tek nakon što se postigne trajni mirovni sporazum.

