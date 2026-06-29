U Moskvu su stigli prijedlozi da se borbene operacije ograniče na samo četiri regije – DNR, LNR, Hersonsku i Zaporošku oblast – i da se prekinu međusobni udari duboko u teritorije Rusije i Ukrajine, rekao je Vladimir Putin u untervjuu za Rossiya-1 .

“Iz Kijeva stižu prijedlozi da se borbene operacije ograniče na samo četiri teritorije (DNR, LNR, Zaporoška i Hersonska oblast). To bi omogućilo Oružanim snagama Ukrajine da prebace jedinice iz drugih pravaca. U uslovima nedostatka ljudstva, to bi bio spas za Kijev. Međutim, spašavanje kijevskog režima nije dio naših planova”, dodao je ruski predsjednik.

Kako je istakao, Rusija neće dozvoliti Ukrajini da zaustavi napredovanje ruskih snaga.

“Najmanje što žele je da kod nas izazovu nesigurnost u vezi sa vlastitim snagama, a više – da dovedu do podjela u ruskom društvu i prisile Rusiju da zaustavi napredovanje naših snaga na liniji razdvajanja, barem na neko vrijeme, kako bi se stvorili uslovi za početak pregovora pod uslovima koji odgovaraju njima, odnosno našem protivniku. Mi im nećemo dati takvu šansu”, rekao je Putin.

Prema njegovim riječima, do Sumija (grada na sjeveru Ukrajine) ostalo je oko 10 kilometara, ali nema političkih planova u vezi s tim gradom. Rusija tamo formira sigurnosnu zonu. Zadatak ruske vojske je oslobađanje Donbasa i Novorusije.

“Ne isključujemo mogućnost da će Oružane snage Ukrajine pokušati izvesti, kako smatraju, za nas neočekivane diverzantske napade ograničenog obima, uz angažovanje specijalnih jedinica, s ciljem odvraćanja naše pažnje i snaga od glavnog zadatka – konačnog oslobađanja Donbasa i Novorusije”, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

U međuvremenu, ruske snage su probile troslojnu odbrambenu liniju u zoni djelovanja grupe Centar. Osim toga, stigle su do naselja Dobropolje, a iza njega ukrajinska vojska nema unaprijed pripremljene odbrambene linije.

“Treća armija grupe “Jug” napreduje dobrim tempom prema gradu Slavjansku i ušla je u naselje Nikolajevka. Do samog Slavjanska ima otprilike 8-9 kilometara”, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Kako je istakao, ruskim oružanim snagama je preostalo 149 od 11.000 zgrada koje treba osloboditi u Krasnom Limanu.

Što se tiče situacije u Konstantinovka, 96 posto teritorije grada već kontrolira ruska vojska.

Ukrajinske snage su također pokušale izvesti kontranapade na ruske položaje u Kupjanskoj regiji, ali svi ti pokušaji bili su neuspješni.

Rusija opkolila grupu od 5.000 vojnika

Ruske snage su praktično potpuno opkolile ukrajinsku grupu od oko 5.000 vojnika u području naselja Rubci, a ona će uskoro biti potpuno uništena, rekao je predsjednik Rusije.

“U naselju Rubci, na lijevoj obali rijeke Stari Oskol, praktično smo blokirali raznoliku neprijateljsku grupu od oko 5.000 ljudi. Bila je pritisnuta uz rijeku”, rekao je Putin.

Prema njegovim riječima, Prva tenkovska armija ruske vojske napreduje sa sjevera, Treća motorizovana divizija pritiska neprijatelja sa istoka, dok 144. divizija djeluje sa juga.

„Do potpunog okruženja ostalo je još oko dva kilometra, iako je cijelo područje već pod kontrolom vatre. 144. divizija ima zadatak da završi okruženje“, rekao je Putin.

Izrazio je uvjerenje da će ovaj zadatak biti uspješno završen i dodao da će sudbina ukrajinske grupe biti slična onoj Kupjanska-Uzlova.

„Ako se sjećate, tamo je neprijateljska grupa bila u sličnoj situaciji, a zatim je potpuno uništena“, rekao je Putin.

Putin o „napretku“ ukrajinske vojske

Predsjednik Rusije, Vladimir Putin, ironično je komentirao izjave evropskih političara da ukrajinska vojska navodno postiže uspjeh na frontu.

„Ako Ukrajina, kako tvrde, osvaja nove i nove teritorije, ako pobjeđuje i ako je sve to zaista tako, onda će zapadni lideri morati samo čekati – strateški poraz Rusije će, čini se, doći sam od sebe“, rekao je Putin odgovarajući na pitanja novinara.

„Onda neka čekaju“, dodao je Putin uz osmijeh.

Na samitu u Anchorageu, Rusija i Sjedinjene Američke Države su razgovarale o opcijama za okončanje sukoba u Ukrajini, ali “niko nije ništa potpisao”, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin odgovarajući na pitanja novinara.

“Niko nije ništa potpisao, ali smo razgovarali o određenim mogućnostima za okončanje sukoba u Ukrajini, a kompromisi o kojima se razgovaralo bili su upravo prijedlozi koje nam je američka strana predstavila”, rekao je.

“Tražili su od nas da prihvatimo kompromise koje su formulirali američki pregovarači. Razmišljali smo o tome, ne odmah, ali smo došli u Anchorage i rekli – slažemo se”, rekao je Putin.

Pregovarački kontakti o rješavanju ukrajinskog sukoba postoje, uključujući i nove prijedloge, rekao je novinarima ruski predsjednik Vladimir Putin.

“Da, zaista postoje kontakti. Uspostavljeni su u nekoliko pravaca i kroz nekoliko kanala. Ne vidim u tome nikakvu tajnu. Postoje i novi prijedlozi”, istakao je ruski predsjednik.

Također je istakao da je predsjednik Bjelorusije, Aleksandar Lukašenko, spreman na svaki mogući način podržati mirno rješavanje sukoba u Ukrajini.

„Uvjeren sam da ako jednog dana dođe do pregovora, možemo iskoristiti prilike koje nudi Bjelorusija. Znam stav Aleksandra Grigorjeviča (Lukašenka). On je spreman na svaki način podržati sve što je usmjereno na rješavanje spornih pitanja mirnim sredstvima“, rekao je Putin.

Rusija mora stalno poboljšavati svoj sistem protivvazdušne odbrane, uzimajući u obzir isporuku zapadnog oružja Ukrajini i pojavu novih dronova, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

„Napadi na kritičnu, a posebno energetsku, infrastrukturu oštećuju naše infrastrukturne objekte i stvaraju probleme“, rekao je Putin.

Istakao je da je potrebno brzo i značajno povećati proizvodnju najtraženijih protivvazdušnih odbrana i stalno ih poboljšavati, u skladu s karakterom borbenih operacija, kao i s vrstama oružja i tehnologija koje, između ostalog, evropske zemlje isporučuju Kijevu.

Putin je naglasio da Rusija ima sva potrebna sredstva za svoju odbranu.

(Kliker.info-agencije)