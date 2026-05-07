Paris Saint-Germain je izborio plasman u finale Lige prvaka nakon još jedne spektakularne i napete utakmice protiv Bayerna, koja je na Allianz Areni završena rezultatom 1:1. Parižanima je to bilo dovoljno nakon ukupnog trijumfa u dvomeču, s obzirom na pobjedu od 5:4 u prvom susretu u Parizu.

Revanš u Minhenu donio je sve ono po čemu je Ligu prvaka prepoznatljiva – rano vodstvo, veliki pritisak domaćina, kontroverzne sudijske odluke i dramatičnu završnicu.

PSG je odlično otvorio meč i poveo već u 3. minuti kada je Ousmane Dembélé atraktivnim volejem pod prečku utišao domaće navijače i dodatno otežao posao Bayernu.

Nakon toga, njemački velikan je preuzeo inicijativu i konstantno vršio pritisak, dok je ekipa Luisa Enriquea čekala šanse iz kontranapada. Bayern je imao veći posjed lopte i pokušavao preko bokova i individualnih akcija Musiale, Olisea i Luisa Díaza, ali bez dovoljno konkretnog učinka u završnici.

PSG je, s druge strane, bio opasan iz tranzicije i nekoliko puta mogao završiti dvomeč ranije. Najbliži golu bio je Désiré Doué, ali ga je u ključnim momentima zaustavljao Manuel Neuer, koji je održavao Bayern u igri.

U drugom poluvremenu nastavila se slična slika – Bayern je napadao, PSG prijetio iz kontri. Khvicha Kvaratskhelia je u 71. minuti uposlio Douéa, ali je njegov udarac završio tik pored gola, dok je Barcola u finišu također imao veliku priliku, ali je Neuer ponovo sjajno reagovao.

Utakmicu su obilježile i brojne sudijske kontroverze, uz proteste igrača Bayerna zbog potencijalnih jedanaesteraca i drugog žutog kartona za Nuno Mendesa, dok je nervoza domaćih rasla kako je vrijeme odmicalo.

Ipak, drama je kulminirala u sudijskoj nadoknadi. U 94. minuti Harry Kane je nakon jedne akcije u kaznenom prostoru silovitim udarcem pogodio rašlje i donio izjednačenje za Bayern, uz erupciju oduševljenja na tribinama.

Međutim, pogodak je stigao prekasno da bi domaći stigli do potpunog preokreta i produžetaka. PSG je sačuvao ukupnu prednost i izborio veliko finale.

Parižani će tako igrati finale Lige prvaka 30. maja u Budimpešti protiv Arsenala, dok Bayern još jednom ostaje bez završnice uprkos novoj evropskoj drami.

