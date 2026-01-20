Prvostepena presuda Kantonalnog suda u Mostaru : Đenan Đozlić zbog ubistva partnerice osuđen na 19 godina

Prvostepenom presudom Kantonalni sud u Mostaru oglasio je krivim Đenana Đozlića za ubistvo partnerice Ines Žmiro i izrekao mu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 19 godina.

Đozlić je osuđen zbog krivičnog djela “ubistvo”, u stjecaju s krivičnim djelom “neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje”, krivičnim djelom “nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih tvari” i krivičnim djelom “posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga”.

Optuženom se u kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 2. decembra 2024. godine, najdalje do pravomoćnosti ove presude, odnosno, do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.

Ova presuda nije pravosnažna, jer stranke na nju imaju pravo žalbe, objavljeno je iz Kantonalnog suda u Mostaru.

Inače, Đozlić je uhapšen 2. decembra 2024. u 20, 20 sati u svom stanu na Bulevaru narodne revolucije u Mostaru u kojem je iz pištolja u predjelu trbuha ranio svoju partnericu Ines Žmiro (39). Spomenuta je s teškim ozljedama prevezena u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar gdje je preminula od zadobivenih ozljeda.

(Kliker.info-FTV)