Prvi put u historiji Bliskog istoka : U Gazi proglašena akutna glad

U Gazi je nastupila glad, službeno je objavio Integrated Food Security Phase Classification (IPC), UN-ov podržani sistem koji je globalno priznati mehanizam za procjenu razine nesigurnosti hrane i pothranjenosti.

“Glad je zvanično proglašena u Gazi, predviđa se da će se do kraja septembra proširiti na Deir al-Balah i Kan Younis u Pojasu Gaze”, naveli su iz IPC-a.

Ovaj globalno priznati sistem za klasifikaciju nesigurnosti hrane i neuhranjenosti od 2004. godine samo četiri puta do sada je proglasio glad. Ova objava predstavlja prvi put da IPC proglašava glad izvan Afrike. Gaza grad ima oko pola miliona stanovnika.

Prethodne gladi bile su potvrđene u Somaliji 2011. godine, te u Sudanu 2017., 2020. i 2024. godine. Smrtni slučajevi uslijed neuhranjenosti i gladi značajno rastu, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, koji su verificirani od strane Svjetske zdravstvene organizacije.

U prvih 20 dana augusta zabilježeno je 133 smrtna slučaja povezana sa neuhranjenosti ili gladi, uključujući 25 djece, kako je saopćilo ministarstvo.

Prema najnovijim podacima Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova UN-a, u julu je zabilježeno gotovo 13.000 novih prijema djece zbog akutne neuhranjenosti.

Na izvještaj IPC-a je reagovao izraelski vojni ured Cogat, zadužen za koordinaciju humanitarne pomoći u Gazi, navodeći kako “odbacuje nalaz izvještaja, posebno tvrdnju o gladi u Gazi”.

U izjavi se navodi da je “izvještaj lažno i temelji se na djelomičnim, pristranim podacima koje pruža Hamas”, te se IPC optužuje za jednostranost i ignoriranje, kako navode, “opsežnih humanitarnih napora koje Izrael ulaže u Gazu”.

(Kliker.info-agencije)