Prvi problemi u raju : Trump povukao podrđku republikanki Marjorie Taylor Greene !?

Američki predsjednik Donald Trump povukao je podršku krajnje desno orijentiranoj republikanki Marjorie Taylor Greene, nakon što je ona, kao njegova dugogodišnja pristalica, žestoko kritizirala način rješavanja afere u vezi sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

U dugoj objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump se demonstrativno distancirao od kongresnice koja ima mjesto u Zastupničkom domu za 14. okrug američke savezne države Georgije i donedavno je bila među onima koji su njegovi najveći pristaše.

“Ovdje vidim samo to da se ‘luda‘ Marjorie ŽALI, ŽALI, ŽALI!”, napisao je Trump.

“Ne mogu svaki dan podnositi izjave luđakinje koja bjesni”, dodao je Trump. I ostali su konzervativci, napisao je, sada “siti i nje i njezinih ludorija”.

Obećao je da će, pronađe li se prikladan kandidat koji može pobijediti Greene na predizborima za mjesto u Georgiji, svim silama podržati tu osobu.

Nakon što je 2021. godine ušla u Zastupnički dom, Greene je brzo stekla nacionalnu slavu kao jedna od vodećih tvrdolinijašica desnog krila svoje stranke.

Godinama se isticala kao vatrena pristalica Trumpa i podržavala je ultrakonzervativne stavove. Tako je, primjerice, podržala zakone o pobačaju i oružju, kao i one o imigracijskoj politici, pritom u izjavama veličajući nasilje te je koristila rasističku retoriku.

No, nedavno se žestoko suprotstavila predsjedniku i, zajedno s malom skupinom republikanaca, zatražila integralno objavljivanje svih dosjea povezanih sa seksualnim skandalom Jeffreyja Epsteina.

Zahtjev je to koji snažno podržavaju i demokrati u Kongresu.

“Predsjednik Trump me upravo napao i o meni iznio laži”, odgovorila mu je Greene na platformi C. “Očito ga je to dovelo do ruba – dosjei Epstein.”

