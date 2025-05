Prvi krug predsjedničkih izbora u Rumuniji : Povijesni uspjeh desnog ekstremiste

U prvom krugu predsjedničkih izbora uvjerljivo je pobijedio desni ekstremist George Simion. Najavljuje velike promjene u slučaju trijumfa u drugom krugu. Što to znači za demokraciju?

Bilo je jasno da će ostvariti dobar rezultat. Ali nijedna anketa u Rumunjskoj nije predviđala tako uvjerljivu pobjedu, nitko od politologa u zemlji nije prognozirao takav rezultat: u prvom krugu predsjedničkih izbora održanih u nedjelju (4.5.)desni ekstremist George Simion je osvojio oko 41 posto glasova skoro dva puta više od drugoplasiranog, liberalno-progresivnog gradonačelnika Bukurešta Nicusora Dana, koji je osvojio oko 21 posto glasova.

Time je sve izvjesniji scenarij po kojem vlast Rumunjskoj preuzimaju desni ekstremisti po prvi put još od ere diktatora Iona Antonescua u Drugom svjetskom ratu, odnosno njegovih saveznika iz kršćansko-pravoslavne fašističke Željezne garde. Za Rumunjsku i Europu bi pobjeda Simiona u drugom krugu (18.5.) bila politička katastrofa: to bi naime značilo da je po prvi put na dužnost državnog šefa u jednoj članici EU-a došao samoprozvani „rušitelj sustava”, čovjek koji obećava da se „pomesti” rumunjsku elitu, čovjek koji propagira tvrdi anti-EU i anti-NATO kurs. I to sve u najvažnijoj članici EU-a i NATO-a na području jugoistočne Europe.

Nakon proruskih i antiukrajinskih vlada u Slovačkoj i Mađarskoj, Europska unija bi dobila još jednog državnog lidera koji je pobornik američkog predsjednika Trumpa, odnosno lidera koji zastupa proruske stavove i protivi se slanju pomoći Ukrajini.

Stopa izlaznosti je bila niska, oko 53 posto. Simion je praktički u svim okruzima Rumunjske ostvario uvjerljivo najbolji rezultat ispred svih svojih protukandidata. Još uvjerljiviji je bio rezultat koji je ostvario među biračima u dijaspori, koji većinom žive u Italiji, Španjolskoj i u Njemačkoj. Više od 60 posto Rumunja u dijaspori podržalo je Simiona.

Rezervirane reakcije

Reakcije vladajućih političara u Rumunjskoj na ishod prvog kruga predsjedničkih izbora su rezervirane. Ilie Bolojan, obnašatelj dužnosti privremenog predsjednika, na dan izbora je govorio primjerice o „teškom razdoblju” za Rumunjsku, odnosno o tome da su „mirna vremena” prošla. Neki drugi akteri su govorili o tome da se više ne može raspravljati o rumunjskom prozapadnom kursu. Sve u svemu se čini da je politička elita šokirana ishodom prvog kruga izbora. Drugoplasirani kandidat iz prvog kruga, Nicusor Dan, koji će sa Simionom odmjeriti snage u drugom krugu, upozorio je na „izolacionistički i antizapadni kurs” svog kontrahenta.

Promatrači u Rumunjskoj su ishod prvog kruga protumačili uglavnom kao izraz bijesa rumunjskih biračica i birača zbog načina na koji se tom zemljom vladali proteklih desetljeća. „To je glas protiv višegodišnjeg lošeg vladanja zemljom, protiv korupcije i netransparentnosti, protiv odluka iza zatvorenih vrata, protiv loše pandemijske politike tijekom Covida, državnog predsjednika Klausa Iohannisa koji nije bio nazočan, to je račun za loše odnos prema ratu u Ukrajini”, kazao je politički konzultant i novinar Valeriu Turcan na TV-postaji Digi24.

Kandidat s desnog ruba

George Simion se javio samo kratko nakon objave prvih prognoza u nedjelju navečer, i to video-porukom koja je očito bila ranije snimljena na nekoj nepoznatoj lokaciji. On je govorio o “pobjedi rumunjskog naroda”. Prije nego što su objavljeni prvi pouzdaniji rezultati, Simion je govorio o tome da se “mi bližimo izvanrednim rezultatima, puno boljima nego što to prezentiraju TV-postaje sistema”.

Neposredno prije toga on je dao brojne kratke intervjue stranim medijima, između ostaloga i za DW. Pritom je pokušao ostaviti dojam da se radi o umjerenom EU-kritičaru, odnosno čovjeku koji ne želi da njegova zemlja napusti EU. Kao tri stupa rumunjske sigurnosne strategije je naveo članstvo u Europskoj uniji i NATO-u, odnosno strateško partnerstvo sa SAD-om. “Želimo jačati EU, želimo kreirati blagostanje, a ne siromaštvo, kao to čini trenutačna Europska komisija”, rekao je Simion. Budući model vladanja Rumunjskom će nalikovati talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni, dodao je Simion.

Od nogometnog huligana do državnog poglavara

George Simion je najpoznatiji rumunjski desničarski ekstremist. 38-godišnjak je svoju političku karijeru započeo s bukureštanskim nogometnim huliganima, kasnije je dospio na naslovnice s nasilnim akcijama protiv rumunjske mađarske manjine, a 2019. osnovao je stranku Savez za ujedinjenje Rumunja (AUR), koja se zalaže za Veliku Rumunjskukoja uključuje Republiku Moldaviju i dijelove Ukrajine.

Na parlamentarnim izborima u studenom 2024. AUR je postao druga opcija po snazi ​​s oko 18 posto. Zajedno s druge dvije stranke, ekstremno desni tabor drži oko 35 posto mjesta u parlamentu.

Simion je posljednjih godina plijenio pozornost svojim izrazito agresivnim ponašanjem i fizičkim nasiljem u parlamentu. U veljači 2022. fizički je napao jednog ministra za govornicom. U prosincu 2023. u plenarnoj dvorani doviknuo je bivšoj stranačkom kolegici: “Seksualno ću te napasti, svinjo jedna!” Njegovi videozapisi na TikToku i Facebooku uglavnom su obilježeni tipičnim nasilnim jezikom rumunjskih uličnih kriminalaca. Simion je osumnjičen za povezanost s ruskom tajnom službom FSB i ruskim ultranacionalistima, uključujući ideologa rusko-euroazijskog fašizma Aleksandra Dugina. Zabranjen mu je ulazak u Ukrajinu i Republiku Moldaviju. U aktualnoj predizbornoj kampanji Simion ima puno smireniji pristup kako bi bio prihvatljiv izbor za širi sloj stanovništva. Pozicionira se kao Trumpov pristaša i kao “spasitelj rumunjske demokracije”.

Najava velikih promjena

U slučaju pobjede na predsjedničkim izborima, Simion je najavio da će instalirati nove (svoje) ljude na dužnost šefova tajnih službe i ustavnih sudaca. Cilj mu je i nova parlamentarna većina. Premijer bi u tom slučaju mogao postati Calin Georgescu, koji je pobijedio na poništenim predsjedničkim izborima koncem 2024. On nije smio ponovno nastupiti na predsjedničkim izborima, a protiv njega se trenutačno vodi proces zbog sumnje u relativiziranje ratnih zločinaca poput Antonescua.

Uoči drugog kruga izbora nazire se stvaranje široke koalicije protiv Simiona. Šef stranke koja okuplja pripadnike mađarske manjine (UDMR), Hunor Kelemen, te nekolicina drugih poznatih političara iz vladajuće koalicije socijaldemokrata, liberala i UDMR-a, pozvali su birače da glasaju za Nicosura Dana. No, čak i sa svim glasovima iz vladajućeg tabora, Danu to ne bi bilo dovoljno za osvajanje većine.

(DW)