Prvi korak ka Mundijalu : Fudbaleri Bosne i Hercegovine u baražu protiv Velsa

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u polufinalu baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku igrat će protiv selekcije Velsa, odlučeno je danas žrijebom u sjedištu FIFA-e u Cirihu.

Utakmica će biti odigrana 26. marta 2026. u Kardifu.

Pobjednik ovog duela u finalu baraža igrat će s boljim iz susreta Italia – Sjeverna Irska, a žrijebom je određeno da domaćin finalnog meča bude pobjednik susreta Vels – BiH. Finalni susret je na rasporedu 31. marta.

– Mislim da je ovo izvlačenje s kojim možemo živjeti. Vels je kvalitetna i ozbiljna ekipa, pogotovo na svom terenu, ali i mi imamo svoje adute i vjeru u ono što radimo. To će biti zahtjevna utakmica, ali potpuno sam uvjeren da ćemo se dobro pripremiti i pružiti maksimum. Jedina moja želja bila je da eventualno finale igramo kući. To će biti veliki motiv za sve nas. Prvo moramo odraditi veliki posao u Velsu, a ako to uspijemo, na našem stadionu tražit ćemo kartu za Svjetsko prvenstvo – rekao je selektor „A“ reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez, objavljeno je na službenoj stranici Nogometnog saveza BiH.

Parovi polufinala baraža evropske zone kvalifikacija za SP:

Italija – Sloverna Irska

Vels – Bosna i Hercegovina

Ukrajina – Švedska

Poljska – Albanija

Turska – Rumunija

Slovačka – Kosovo

Danska – Sjeverna Makedonija

Češka – Irska

U polufinalu interkontinentalnog baraža sastat će se:

Nova Kaledonija – Jamajka

Bolivija – Surinam

U finalu će prvi par igrati protiv Konga, a drugi par protiv Iraka. Svi susreti igrat će se u Meksiku.

Nakon utakmica polufinala i finala iz ovog baraža bit će poznate dvije ekipe koje će nastupiti na Mundijalu.

