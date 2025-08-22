Prve posljedice carina : Pošte u BiH obustavljaju prijem pošiljki za SAD

“Sjedinjene Američke Države, s početkom primjene od 29.08.2025. godine, obustavljaju „De minimus“ bescarinski tretman uvoza robe. Obustavom „De minimus“ bescarinskog tretmana uvoza robe carina i ostali troškovi, bez obzira na vrijednost robe, moraju se izračunati i platiti prije nego što pošiljka stigne u Sjedinjene Američke Države. Navedena izmjena carinskog tretmana robe koja se uvozi u SAD značajno mijenja postupak prijema pošiljki sa sadržajem kod svih poštanskih operatera koji posluju po pravilima Svjetskog poštanskog saveza, s obzirom na to da za provedbu novih carinskih i tarifnih pravila Sjedinjenih Američkih Država još uvijek ne postoje odgovarajuća tehnološka rješenja. Obavještavamo vas takođe da su, usljed nemogućnosti primjene provedbenih propisa Sjedinjenih Američkih Država, partnerski zračni prevoznici privremeno obustavili prevoz svih vrsta međunarodnih poštanskih pošiljki za Sjedinjene Američke Države na šalterima „JP BH POŠTE“ d.o.o. Sarajevo”, naveli su iz BH Pošta.

Iz Pošta Srpske ističu da su, s obzirom na to da detaljni procesi vezano za način naplate carinskih dadžbina i podatke koji se trebaju dostavljati američkoj carinskoj i graničnoj službi nisu jasno definisani, poštanski operateri širom Evrope i svijeta dovedeni u poziciju da privremeno obustave prijem pošiljaka za SAD. Navode kako se obustavljaju sve pošiljke, osim pošiljaka brze pošte u međunarodnom saobraćaju (DHL pošiljke).

(Kliker.info-Vijesti)