Prva zemlja u regiji koja je uvela sankcije Netanyahuu : Izraelskom premijeru zabranjen ulazak u Sloveniju
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluku kojom se izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu zabranjuje ulazak u Sloveniju. Vlada je u julu već izrekla istu mjeru protiv dvojice ultranacionalističkih izraelskih ministara zbog podsticanja nasilja i kršenja ljudskih prava Palestinaca u Gazi i na Zapadnoj obali. Prema riječima državne sekretarke u Ministarstvu vanjskih poslova Neve Grašič, vlada je preduzela mjere protiv Netanyahua zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
Nakon što je vlada u julu zabranila ulazak u Sloveniju ultranacionalističkim izraelskim ministrima Itamaru Ben-Gviru i Bezalelu Smotrichu, danas je uvela istu mjeru protiv izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.
Državna sekretarka u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova Neva Grašič naglasila je na konferenciji za novinare, nakon sjednice, da je vlada poduzela mjere protiv Netanyahua jer se protiv njega vodi postupak za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
Podsjećamo da je zbog ratnih zločina u Gazi, Međunarodni krivični sud u Hagu (ICC) prošlog novembra izdao naloge za hapšenje Netanyahua, bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta i vođe Hamasa Mohammeda Deifa, koji je prethodno ubijen u izraelskom napadu u Gazi.
Grašič: Slovenija šalje jasnu poruku izraelskoj vladi
Grašič je podsjetila da je Međunarodni sud pravde u Hagu (ICJ) u julu prošle godine utvrdio da nekoliko izraelskih politika i praksi krši međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava. “Sve države koje obavezuje Međunarodni sud pravde, uključujući i Sloveniju, ne smiju priznati pravnu situaciju koja je proizašla iz nezakonitog prisustva Izraela na okupiranoj palestinskoj teritoriji, i ne smiju pružati nikakvu podršku u održavanju ove situacije”, naglasila je.
Također je podsjetila da je Nezavisna istražna komisija Ujedinjenih nacija o Gazi u svom izvještaju od 16. septembra ove godine zaključila da Izrael čini genocid nad Palestincima. “Ovo je prvi put da su UN izraelske akcije u Gazi okarakterisale kao genocidne”, navela je Grašič.
Istakla je da usvajanje sankcija protiv Netanyahua nije usmjereno protiv izraelskog naroda, već šalje jasnu poruku izraelskoj vladi da Slovenija očekuje dosljedno poštovanje odluka međunarodnih sudova i međunarodnog humanitarnog prava. “Ovim činom Republika Slovenija potvrđuje svoju posvećenost međunarodnom pravu, univerzalnim vrijednostima ljudskih prava i principijelnoj i dosljednoj vanjskoj politici”, naglasila je Grašič.
(Kliker.info-N1)
