Prva zemlja u regiji koja je uvela sankcije Netanyahuu : Izraelskom premijeru zabranjen ulazak u Sloveniju

Grašič je podsjetila da je Međunarodni sud pravde u Hagu (ICJ) u julu prošle godine utvrdio da nekoliko izraelskih politika i praksi krši međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava. “Sve države koje obavezuje Međunarodni sud pravde, uključujući i Sloveniju, ne smiju priznati pravnu situaciju koja je proizašla iz nezakonitog prisustva Izraela na okupiranoj palestinskoj teritoriji, i ne smiju pružati nikakvu podršku u održavanju ove situacije”, naglasila je.