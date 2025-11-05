Prva presica novoizabranog gradonačelnika New Yorka : “Neću odbiti dijalog s Trumpom. Svi će biti jednaki pred zakonom, pa i ICE i predsjednik SAD-a”

Novoizabrani gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani održao je danas svoju prvu konferenciju za medije nakon povijesne izborne pobjede, poručivši da će njegova administracija “stati u obranu grada” od predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Mamdani je rekao da mu izborni rezultat daje mandat za “ambicioznu politiku priuštivosti”, s ciljem da “najskuplji grad u SAD-u postane grad koji si ljudi mogu priuštiti”.

Najavio je povećanje poreza za “najbogatijih 1 posto Njujorčana”, uključujući uvođenje paušalnog poreza od 2 posto za sve koji zarađuju više od 1 milijun dolara godišnje. Planira i povećati porez na dobit na 11.5 posto, koliko iznosi gornja granica u susjednom New Jerseyju. Prema njegovim tvrdnjama, time bi se prikupilo oko 9 milijardi dolara.

Na pitanje hoće li to otjerati poslodavce iz grada, Mamdani je odgovorio da su radnici već prisiljeni odlaziti zbog previsokih troškova života, posebno zbog cijena skrbi za djecu, a što otežava tvrtkama da zadrže talent.

“Trumpove prijetnje su neizbježne”

Prije izbora predsjednik SAD-a Donald Trump zaprijetio je uskraćivanjem saveznog financiranja New Yorku ako Mamdani pobijedi. Mamdani je danas rekao da je spreman suprotstaviti se svakom pokušaju predsjednika da nanese štetu gradu. “Njegove prijetnje su neizbježne”, rekao je.

Dodao je da je otvoren za razgovor s Trumpom, bilo o njegovim predizbornim obećanjima vezanima uz troškove života ili o posljedicama smanjenja saveznih subvencija za hranu (SNAP), koje pogađaju gotovo 2 milijuna stanovnika. Naglasio je da će “uvijek govoriti istinu o Trumpovim potezima”, ali bez zatvaranja vrata dijalogu, “jer ovo nije osobni sukob”.

Upitan što bi Trump trebao naučiti iz sinoćnjih rezultata, Mamdani je poručio da predsjednik “nije ispunio obećanja radničkoj klasi”. “Ovo je predsjednik koji je vodio kampanju na obećanju jeftinijih namirnica, a sada je smanjio SNAP naknade za gotovo 2 milijuna Njujorčana. Dakle, otežava kupnju istih tih namirnica o kojima je nedavno govorio”, rekao je. “Republikance diljem zemlje plaši činjenica da ćemo mi zaista isporučiti ovu agendu. I taj kontrast ne mogu podnijeti.”

Najviša izlaznost od 1993.

Prema preliminarnim podacima, na izbore je izašlo više od 2 milijuna birača, što znači izlaznost od više od 41 posto, najvišu od 1993. godine. Mamdani je osvojio polovicu glasova brojanih do sada, ispred bivšeg guvernera Andrewa Cuoma i republikanskog kandidata Curtisa Sliwe. “Najveća nada dolazi iz činjenice da su glasali ljudi koji godinama nisu izlazili na izbore, mnogi koji su izgubili vjeru u politiku”, rekao je.

Mamdani je rekao da mu se nakon objave rezultata javio republikanski kandidat Curtis Sliwa, a da se veseli razgovorima s odlazećim gradonačelnikom Ericom Adamsom “kako bi tranzicija prošla glatko”.

Cuoma nije spomenuo, niti je odgovorio je li mu se javio. To je u skladu s njegovim komentarom u pobjedničkom govoru, kada je rekao da se nada da “više nikad neće morati izgovoriti njegovo ime”.

“Svi će biti jednaki pred zakonom, pa i ICE i predsjednik SAD-a”

Upitan o racijama federalnih imigracijskih agenata (ICE) u gradu, Mamdani je rekao da “svatko tko prekrši zakon mora odgovarati”.

“To vrijedi za ICE agente, ali vrijedi i za predsjednika Sjedinjenih Država”, rekao je, dodajući da u SAD-u raste osjećaj da se zakon može nekažnjeno kršiti.

Na pitanje o sigurnosti židovskih zajednica u gradu, Mamdani je ponovio obećanje da će Gradska uprava “stajati čvrsto uz židovske Njujorčane”, raditi s rabinima i izabranim dužnosnicima te “ne samo štititi, nego i slaviti” židovsku zajednicu.

Konferenciju je održao ispred Unispherea u Flushing Meadows–Corona Parku, gdje je rekao da će inauguracijom 1. januara 2026. započeti “nova era za naš grad”. Predstavio je i dio tranzicijskog tima, u kojem su sve žene, kao i politiku “integriteta i sućuti”. “Poezija kampanje je završila sinoć. Ali lijepa proza upravljanja tek počinje”, rekao je.

