Mlada ruska teniserka Mira Andrejeva osvojila je Roland Garros nakon što je u finalu savladala najveće iznenađenje turnira, Poljakinju Maju Chwalinsku, rezultatom 2:0 u setovima (6:3, 6:2) i tako stigla do prve Grand Slam titule u karijeri.

Fnalni susret na prepunom stadionu Philippe-Chatrier počeo je pod otvorenim krovom, ali uz veoma jake udare vjetra koji su u uvodnim gemovima potpuno poremetili ritam obje igračice. Već na samom početku viđena su četiri uzastopna breaka.

Chwalinska je prva uspjela stabilizirati igru, odbranila svoj servis i povela 3:2 zahvaljujući raznovrsnim udarcima i sigurnim forhendom.

Ipak, u nastavku prvog seta Andrejeva je preuzela kontrolu. Poravnala je rezultat, a zatim agresivnom igrom, preciznim čitanjem skraćenih lopti i sigurnim izlascima na mrežu napravila break za 4:3, nakon čega je rutinski privela set kraju.

Drugi set donio je potpunu dominaciju ruske teniserke. Andrejeva je diktirala tempo s osnovne linije, dok je Chwalinska, vidno iscrpljena nakon tri dodatna meča u kvalifikacijama, počela praviti sve više grešaka.

Andrejeva je brzo napravila dva breaka i povela 5:0, nakon čega je pitanje pobjednice bilo riješeno. Meč je završen rezultatom 6:2, a trajao je sat i 20 minuta.

Ovo finale ostat će upamćeno po dvije različite priče. S jedne strane bila je Chwalinska, potpuni autsajder i 114. teniserka svijeta koja je do finala stigla kroz kvalifikacije, a s druge mlada zvijezda Andrejeva, koja je u Parizu potvrdila svoj izvanredan talenat i stigla do prve Grand Slam titule u karijeri.

(Kliker.info-agencije)