U svojoj prvoj enciklici, papa Lav XV pozvao je vlade da uspore razvoj sistema vještačke inteligencije, upozoravajući da oni šire dezinformacije, pogoduju sukobima i prijete da će svijet odvesti u beskrajni rat.

Lav XIV uputio je niz strastvenih apela svjetskim liderima u svojoj opsežnoj enciklici Magnifica humanitas.

Prvi papa iz Sjedinjenih Država pozvao je da vlasništvo nad podacima vještačke inteligencije ne bude isključivo u privatnim rukama, da kreatori politika zaštite prava radnika i djecu od tehnologije, te da se smanji konkurencija između kompanija koje se bave vještačkom inteligencijom.

„Potreban je aktivniji politički angažman, sposoban da uspori stvari kada se sve ubrzava“, rekao je Lav.

Papa je pozvao na „čvrste pravne okvire, nezavisan nadzor, informisane korisnike i politički sistem koji ne izbjegava svoje odgovornosti“.

Enciklike su jedan od najviših oblika papskog učenja za 1,4 milijarde članova Crkve. Dugo očekivani tekst, objavljen u ponedjeljak, koji ima gotovo 43.000 riječi, nastaje otkako je Lav izabran za papu prije nešto više od godinu dana.

Papa odbacuje „pravedni rat“

U dokumentu, koji se fokusira na umjetnu inteligenciju, papa je također osudio brojne ratove koji potresaju svijet, oplakivao slabljenje multilateralnih organizacija i upozorio da su profiti vojne industrije pokretačka snaga sukoba.

„Posljednjih 60 godina obilježili su sukobi zapanjujuće brutalnosti, koji često pogađaju civilno stanovništvo u masovnim razmjerima“, rekao je Lav.

„Čovječanstvo klizi u nasilnu kulturu moći, gdje se mir više ne pojavljuje kao odgovornost koju treba preuzeti, već kao krhki interval između sukoba“, rekao je.

Lav je također dao jednu od najjasnijih izjava pape do sada, a to je da odbacuje teoriju pravednog rata, doktrinu koju Crkva koristi barem od petog stoljeća za procjenu globalnih sukoba.

Ovu doktrinu, koja generalno tvrdi da se ratovi trebaju voditi samo radi odbrane od agresije, koristili su i zvaničnici Trumpove administracije, uključujući potpredsjednika J. D. Vancea, katolika, kako bi branili rat u Iranu.

„Teorija ‘pravednog rata’, koja se prečesto koristila za opravdanje bilo kakve vrste rata, sada je zastarjela“, naglasio je Lav.

„Upotreba sile, nasilja i oružja odražava slom ljudskih odnosa koji uvijek ima katastrofalne posljedice za civilno stanovništvo.“

Lav je također izrazio zabrinutost da bi lideri mogli započeti ratove kako bi skrenuli pažnju s domaćih problema.

„Ne možemo isključiti mogućnost da neki lideri vide oružani sukob kao efikasan način skretanja pažnje s domaćih problema i cinično sredstvo za rješavanje poteškoća“, rekao je.

Papa se izvinjava zbog uloge Crkve u ropstvu

Papa je naglasio da svaka upotreba vještačke inteligencije u ratovanju „mora biti podložna najstrožim etičkim ograničenjima“ i nazvao je povjeravanje smrtonosnih odluka sistemima vještačke inteligencije „nedopustivim“.

Leo je naveo vijekove prethodnih papskih učenja o pitanjima socijalne pravde prije nego što se osvrnuo na etiku sistema vještačke inteligencije.

Posebno se osvrnuo na svog prethodnika Lava XIII, koji je 1891. godine izdao poznatu encikliku Rerum novarum u kojoj je pozvao na bolje plate i uslove rada za radnike tokom Industrijske revolucije.

Lav XIV osudio je „nove oblike ropstva“ koje su trpjeli ljudi koji održavaju sisteme umjetne inteligencije i fabrički radnici koji proizvode tehnološke uređaje, poput računara i pametnih telefona, koji koriste umjetnu inteligenciju.

„U nekim regijama svijeta, djeca i adolescenti rade u opasnim uslovima, drobeći materijale iz kojih se vade rijetki elementi“, napisao je papa.

„Tijela ovih ljudi su prekrivena ožiljcima, povrijeđena i istrošena kako bi tok računara mogao nesmetano da se nastavi“, rekao je. „Ova stvarnost postavlja ozbiljna pitanja za moralnu savjest našeg vremena.“

Papa je također priznao da Katolička crkva nije oštro osudila transatlantsko ropstvo sve do 19. vijeka i uputio lično izvinjenje.

„To je rana u kršćanskom sjećanju“, napisao je. „Stoga, u ime Crkve, iskreno molim za oproštaj.“

Papa upozorava na opasnosti koje predstavlja vještačka inteligencija

Lav, koji je prvobitno rekao da se želi obratiti katolicima i svim ljudima dobre volje, rekao je da se društvo mora suočiti s „ključnim pitanjima“ o tome kako se vještačka inteligencija razvija i općem smjeru globalnog upravljanja.

Pozivajući se na biblijsku priču o Babilonskoj kuli, u kojoj je ponosno ljudsko pleme pokušalo izgraditi kulu dovoljno visoku da dosegne nebo, razljutivši Boga, Papa je rekao da priča ukazuje na rizik svakog poduhvata koji „ima za cilj dosegnuti nebo bez Božjeg blagoslova“.

„Srcem pastira, molim sve da odustanu od izgradnje još jedne Babilonske kule i da udruže snage u izgradnji općeg dobra“, apelirao je Papa.

Lav je pozvao svijet da ne odustaje od rješavanja potencijalnih opasnosti koje predstavljaju sistemi vještačke inteligencije.

„Može se pojaviti suptilno iskušenje, naime pomisao da su problemi preveliki, a mi premali i da stoga naši izbori ne mogu donijeti promjenu“, napisao je.

„Naravno, nemaju svi istu moć da donesu promjenu“, rekao je Leo. „Ipak, niko nije bez odgovornosti. Svi imamo svoja područja djelovanja.“

Ovo je bio prvi put da je papa lično predstavio svoju encikliku, jer to obično ne čine, bez obzira na njenu važnost.

