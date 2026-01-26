Protest prevoznika: Onemogućen ulazak i izlazak teretnih vozila prema Evropskoj uniji (Video)

Konzorcij “Logistika Bosne i Hercegovine”, koji okuplja prijevoznike, organizovao je regionalni protest transportnog sektora na teretnim graničnim prijelazima Evropske unije, zbog nagomilanih problema u vezi s boravkom vozača u zemljama Šengena. Posljednji problem je novi sistem ulaska u Evropsku uniju, ali i, kako navode, izostanak adekvatne reakcije institucija Evropske unije i zemalja Šengena, kada je riječ o statusu profesionalnih vozača.

Tokom protesta, koji su počeli u 12 sati, neće biti omogućen ulazak ni izlazak teretnih vozila prema državama članicama Evropske unije, uključujući i tranzitni transport u tom smjeru. Izuzetak će biti vozila hitne medicinske pomoći, vojne jedinice i transport živih životinja.

Blokiran je Granični terminal Gradiška. Kamioni stalno pristižu, a zaustavljaju i ulaz i izlaz prema graničnom terminalu.

I na graničnom prečazu Orašje su počeli protesti. Trenutno je pristutno 30-ak kamiona, a do kraja dana se očekuje njih oko 100.

Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, izloženi su neprihvatljivim pritiscima, uključujući hapšenja, deportacije i zabrane ulaska u šengenski prostor u trajanju od dva mjeseca do dvije godine.

(Kliker.info-BHRT)