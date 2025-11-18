Protest građana u Kalesiji nakon ubistva Aldine Jahić
Građani Kalesije okupili su se večeras na mirnom skupu povodom brutalnog femicida nad 32-godišnjom Aldinom Jahić, porijeklom upravo iz ovog mjesta. Žene su nosile različite transparente, a među njima je i “Ja te volim, ja ću te i ubiti”. Skrenuta je pažnja na to da, kada se vratimo u prošlost, možemo shvatiti kako pogrešno odgajamo djecu te da sve potiče iz porodice.
Okupljeni su zatražili hitnu i odlučnu reakciju nadležnih institucija, strože kazne za počinioce te bolju zaštitu žena od nasilja.
Građani su poručili da se ovakav zločin ne smije ponoviti i izrazili podršku porodici nastradale.
Jedna od učesnica protesta kazala je kako žene žive u strahu jer nemaju slobodu da jasno i glasno kažu i odluče da nežele s nekim provesti ostatak života.
“Imamo obavezu i dužnost da se posvetimo porodicama. Način kako doživljavamo mušku i žensku djecu, kako ih odgajamo… Ako se vratimo unazad, shvatit ćemo da je srž problema upravo u tom našem načinu odgoja muške i ženske djece, koliko su muškarci slobodni, a žene nisu. Nažalost, često imamo priliku iuzaći povodom ubistva žena i kako stvari stoje, nažalost, to će biti jako teško iskontrolisati s ovolikim brojem nasilnika u našem društvu. Jer ako pogledamo komentare ispod bilo kakve objave, možemo vidjeti s kakvim bolestima naše društvo ima izazove i činjenica je da se takvi ljudi ne sankcionišu iako postoji organ koji je zadužen za to. Puno stvari bi moglo biti spriječeno i ne bi se dešavalo u ovom društvu”, kazala je.
U Kalesiji sutra Dan žalosti zbog dženaze Aldine Jahić
Načelnik Kalesije Nermin Mujkanović proglasio je Dan žalosti na području cijele općine Kalesija zbog dženaze Aldine Jahić iz Miljanovaca koja je ubijena u nedjelju u Mostaru gdje je bila zaposlena.
Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Općine Kalesija, javnim preduzećima i ustanovama kojim je osnivač Općina.
– Na Dan žalosti na javnim mjestima zabranjeno je održavanje programa javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitirati muzika u ugostiteljskim objektima, dok će elektronski mediji sa područja Općine Kalesija svoje programske šeme prilagoditi Danu žalosti, saopćili su iz Općine Kalesija.
Dženaza namaz Aldini Jahić će se klanjati 19. novembra 2025.godine poslije ikindije namaza kod nove džamije u Miljanovcima.
(Kliker.info-agencije)
