Protest građana u Kalesiji nakon ubistva Aldine Jahić

Građani Kalesije okupili su se večeras na mirnom skupu povodom brutalnog femicida nad 32-godišnjom Aldinom Jahić, porijeklom upravo iz ovog mjesta. Žene su nosile različite transparente, a među njima je i “Ja te volim, ja ću te i ubiti”. Skrenuta je pažnja na to da, kada se vratimo u prošlost, možemo shvatiti kako pogrešno odgajamo djecu te da sve potiče iz porodice.

Okupljeni su zatražili hitnu i odlučnu reakciju nadležnih institucija, strože kazne za počinioce te bolju zaštitu žena od nasilja.

Građani su poručili da se ovakav zločin ne smije ponoviti i izrazili podršku porodici nastradale.

Jedna od učesnica protesta kazala je kako žene žive u strahu jer nemaju slobodu da jasno i glasno kažu i odluče da nežele s nekim provesti ostatak života.