Promocija romana Faruka Kajtaza ‘Put’ u mostarskom Centru za kulturu

Promocija SF romana “Put“ autora Faruka Kajtaza bit će upriličena u petak, 7. februara u Centru za kulturu Mostar s početkom u 20 sati. Radi se o distopijskom SF djelu u kome autor analizira odnos čovjeka i tehnologije te njihovu međusobnu interakciju, javlja FENA.

Kajtaz ističe kako je roman “Put“ svojevrsni poziv na postavljanje važnih pitanja o budućnosti čovjeka kao vrste, koji se u sudaru sa najnovijim tehnologijama suočava sa brojnim egzistencijalnim pitanjima i izazovima.

“Već sadašnji nivo tehnologije utječe na naše živote na dramatičan način i mijenja dosadašanje modele ponašanja i zanimljivo je promisliti kuda bi nas to sve skupa moglo odvesti, ukoliko se prepustimo tehnologiji bez nadzora i etičkih principa humanizma“, naglašava Kajtaz i dodaje da će u budućnosti biti više moralnih, nego tehnoloških dilema, jer čovjek sve više ovladava tehnologijama, koje ga i same značajno mijenjaju, iako on toga počesto i nije svjestan.

Za potrebe promocije romana “Put“ snimljena je posebna pjesma (“Udahni“), za koju je urađen i video spot sniman na više lokacija u Mostaru uz korištenje moderne tehnologije. Pjesma je snimana u studiju RGM radija, dok je završni miks urađen u studiju Pavarotti centra Mostar.

Roman „Put“ je objavila sarajevska “Dobra knjiga“, a dizajn izdanja – korica i ilustracija je i ovoga puta, kao i u njegovim ranijim izdanjima, uradio i priredio sam autor, saopćili su organizatori.