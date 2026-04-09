Američka vojska uvela je značajnu promjenu u sistemu vojne evidencije: muškarci u dobi od 18 do 25 godina koji ispunjavaju uslove od sada će biti automatski registrirani. Ova promjena znači da se mladi više neće morati sami prijavljivati u sistem , već će država to činiti umjesto njih, koristeći postojeće federalne baze podataka, prenosi Metro.

Promjenu je proveo Sistem selektivne službe (SSS), a cilj joj je “pojednostaviti proces” i omogućiti državi bolji uvid u raspoloživu vojnu snagu u slučaju potrebe. Ipak, ova odluka ne znači ponovno uvođenje obveznog vojnog roka niti trenutačnu mobilizaciju. Barem ne još…

U Sjedinjenim Američkim Državama obvezna regrutacija nije korištena više od 50 godina, još od vremena Vijetnamski rat, kada su hiljade mladića bile poslane u rat. Taj period i danas se često povezuje s PTSP-om veterana, skupocjenim i dugotrajnim ratom koji je završio debaklom.

Vlada ovu promjenu ne dovodi u vezu sa sukobom u Iranu…

Iako se posljednjih mjeseci spominje mogućnost većeg vojnog angažmana zbog napetosti s Iranom, iz Bijele kuće nije potvrđeno da postoji plan za ponovno uvođenje obveznog vojnog roka niti dovode u vezu ovu promjenu s trenutnim sukobom. Osim toga, predsjednik ne može samostalno donijeti takvu odluku jer bi za to bi bila potrebna promjena zakona u Kongresu.

Uz ovu promjenu, američka vojska proširila je i kriterije za prijavu. Krajem marta , američka vojska podigla je maksimalnu dob za prijavu u vojsku s 35 na 42 godine kako bi se ‘uskladila sa standardima Ministarstva obrane’, a dopušteno je i prijavljivanje osobama s manjim prekršajima, poput jedne osude povezane s marihuanom. Ove mjere donesene su kako bi se povećao broj potencijalnih kandidata.

Pojedinci do 42 godine, sa ili bez prethodne vojne službe, mogu se prijaviti u Regularnu vojsku, Nacionalnu gardu i Vojnu službu , prema Stars and Stripes. Kopnena vojska, zrakoplovstvo, svemirske snage i obalna straža sada dopuštaju prijavu osobama do 42 godine, osim mornarice (41) i marinaca (28).

