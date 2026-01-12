hamburger-icon

Kliker.info

Projekat izgradnje Južne interkonekcije: Ginkel u Sarajevu dočekao predstavnike američke firme

12 Januara
13:19 2026
Najave o učešću Sjedinjenih Američkih Država u projektu izgradnje Južne interkonekcije dobijaju na zamahu.

Nakon što su iz Ambasade SAD-a saopćili vladajućoj koaliciji u Federaciji Bosne i Hercegovine da će na sebe preuzeti izgradnju jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u BiH u posljednjih nekoliko decenija, čini se kako se već poduzimaju konkretni koraci.

Otpravnik poslova SAD-a Džon Ginkel je danas u Sarajevu poželio dobrodošlicu predsjedniku kompanije “AAFS Infrastructure and Energy LLC” Džozefu Flinu i potpredsjedniku Džesiju Binalu.

Tokom boravka u Bosni i Hercegovini razgovarat će sa domaćim liderima o ulozi američkog kapitala i resursa u razvoju i upravljanju plinovodom Južna interkonekcija.

Ovaj projekat omogućit će isporuku američkog ukapljenog prirodnog gasa u Bosne i Hercegovine, čime će se povećati diverzitet u snadbijevanju ovim energentom.

(Kliker.info-BHRT)

