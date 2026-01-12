Projekat izgradnje Južne interkonekcije: Ginkel u Sarajevu dočekao predstavnike američke firme
Najave o učešću Sjedinjenih Američkih Država u projektu izgradnje Južne interkonekcije dobijaju na zamahu.
Nakon što su iz Ambasade SAD-a saopćili vladajućoj koaliciji u Federaciji Bosne i Hercegovine da će na sebe preuzeti izgradnju jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u BiH u posljednjih nekoliko decenija, čini se kako se već poduzimaju konkretni koraci.
Otpravnik poslova SAD-a Džon Ginkel je danas u Sarajevu poželio dobrodošlicu predsjedniku kompanije “AAFS Infrastructure and Energy LLC” Džozefu Flinu i potpredsjedniku Džesiju Binalu.
Tokom boravka u Bosni i Hercegovini razgovarat će sa domaćim liderima o ulozi američkog kapitala i resursa u razvoju i upravljanju plinovodom Južna interkonekcija.
Ovaj projekat omogućit će isporuku američkog ukapljenog prirodnog gasa u Bosne i Hercegovine, čime će se povećati diverzitet u snadbijevanju ovim energentom.
(Kliker.info-BHRT)
