Proglašena epidemija leptospiroze u Kantonu Sarajevo

Vlasti u Kantonu Sarajevo proglasile su u petak stanje epidemije leptospiroze nakon što je potvrđeno da se ta bolest, koju prenose glodavci, pojavila krajem aprila.

Iz Ministarstva zdravstva KS saopćili su kako stanje epidemije vrijedi za cijeli Kanton Sarajevo iako je bolest ranije potvrđena uglavnom kod stanovnika dva naselja općine Novi grad.

Odlukom koju je potpisao nadležni ministar Enis Hasanović propisana je obaveza prijavljivanja svih sumnjivih slučajeva, epidemiološkog ispitivanja, nadzora nad oboljelim osobama te pojačana protuepidemijska deratizacija, kao i vanredna dezinfekcija vozila javnog prevoza te pojačano pranje ulica i trotoara, higijena parkova i odvoz smeća, kao i posebni inspekcijski nadzor.

Već tokom dana komunalne su službe bile na terenu čisteći odlagališta otpada.

Prema procjenama Zavoda do širenja zaraze došlo je jer na području Sarajeva od 2021. do polovine 2024. godine nije provođena zakonom propisana sistematska deratizacija što je dovelo do nekontroliranog povećanja broja glodavaca u gradskim zonama.

Potvrđeno 17 slučajeva

Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo prijavljeno je 17 laboratorijski potvrđenih slučajeva leptospiroze, bolesti koju prenose glodari, od čega su dva pacijenta hospitalizirana, prema posljednjim podacima iz Kliničke mikrobiologije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Najveći broj oboljelih je s područja sarajevske općine Novi Grad. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo zatražio je u petak proglašenje epidemije na Dobrinji.

Ujedno, iz Zavoda pozvali su građane da „ostanu smireni“. Naglasili su da „zaraza ne dolazi iz vode“, kao i da će mjere koje su poduzete dati rezultat kako bi se spriječilo širenje zaraze.

Anisa Bajramović, voditeljica odjela za epidemiologiju pri Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, kazala je kako su oni još potkraj aprila izvijestili Infektivnu kliniku KCUS-a, sve direktore domova zdravlja u kantonu, kao i Federalni zavod za javno zdravstvo, da postoji grupa pacijenata s Aerodromskog naselja i naselja Dobrinja sa simptomima visoke temperature, malaksalosti uz visoke vrijednosti upalnih parametara, te povišenih jetrenih transaminaza bez izražene druge simptomatologije.

Inspekcijskim je službama poslana preporuka za poduzimanje hitnih mjera nadzora o provedenoj deratizaciji javnih površina i stambenih zgrada.

Opsežni inspekcijski nadzori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo zaprimila je 16. maja informaciju Zavoda za javno zdravstvo KS o pojavi leptospiroze te informaciju da su oboljele osobe s područja Dobrinje. Prema instrukcijama Zavoda oformljeni su timovi inspektora koji su od 19. maja vršili pojačane i ciljane inspekcijske nadzore iz različitih oblasti (sanitarne, inspekcije za hranu i tržišno-turističke inspekcije).

Kantonalni sanitarni inspektori izvršili su inspekcijske nadzore kod 12 poslovnih jedinica pravnog lica KJKP ‘Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo. U prisustvu uposlenika i upravnika poslovne jedinice, izvršen je inspekcijski nadzor poslovnih jedinica pijaca Alipašino Polje, Ilidža, Vogošća, Kvadrant te Gradska tržnica Markale, kao i pijaca Markale, Telali, Ciglane, Pijaca-tržnica Grbavica i Pijaca Hrasno.

Konstatovano je da sanitarno-higijensko stanje zadovoljava u trenutku nadzora, posebno je dat naglasak na prisustvo lokvi, otpada, sprječavanje pristupa glodarima do mjesta odlaganja organskog otpada i drugo, onemogućavanje pristupa glodara hrani.

Predočene su evidencije čišćenja i dezinfekcije, za januar-maj 2025. godine, koje se uredno i ažurno vode. Predočeni su i radni nalozi-evidencijski listovi o uslugama obavezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, hronološkim redom za 2025. godinu. Posljednja dezinfekcija i dezinsekcija urađena je 6. maja ove godine, a deratizacija 19. i 20. maja ove godine.

Inspektori za hranu su izvršili devet inspekcijskih nadzora u trgovinama, koje vrše promet voća i povrća, na području Dobrinje. Utvrđeni je nedostatak dokumentacije (faktura/račun i deklaracije) kojom se dokazuje sljedivost zatečenih proizvoda, uz napomenu da većina kontrolisanih subjekta u poslovanju s hranom kupuju voće i povrće na Heco pijaci ili u registrovanim objektima za uvoz i veleprodaju voća i povrća, dok je dio iz registrovane vlastite poljoprivredne proizvodnje.

Utvrđeno je loše sanitarno higijensko stanje u prostorima u kojima se rukuje hranom, neredovno čišćenje i tekuće održavanje, nedostatak sredstava za tekuću dezinfekciju, nepropisno izvršena deratizacija (nisu postavljene deratizacijske kutije za otrovne mamke), dok u nekim trgovinama deratizacija nije ni izvršena.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja inspektori su izdali ukupno šest rješenja o otklanjanju nedostataka, od kojih je jedno rješenje o privremenoj zabrani rada dok se ne poduzmu adekvatne sanitarne mjere.

Dva kontrolna inspekcijska nadzora kod subjekata u poslovanju hranom kojima je bila naložena hitna upravna mjera, izvršena su 22. maja, te je utvrđeno da su otklonili nepravilnosti.

Tržišno-turistički inspektori su, u pratnji policijskog službenika PU Novi Grad – PS Dobrinja, vršili obilazak lokaliteta Dobrinja u svrhu suzbijanja bespravnog prometa, ulične prodaje voća i povrća, s obzirom na izloženost i mogućnost kontaminacije od strane glodara.

Prekršajni postupak protiv jedne osobe

Tržišno-turistički inspektori su, u navedenom periodu na lokalitetu Dobrinje, zatekli sedam osoba koje su obavljale trgovačku djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa.

Za utvrđene nepravilnosti poduzete su zakonom propisane mjere te je izdato šest prekršajnih naloga za obavljanje trgovačke djelatnosti bez odobrenja za rad nadležnog organa, u iznosu od 6.000 KM. Izdat je i jedan prekršajni nalog, u iznosu od 1.000 KM, za ometanje inspekcijskog nadzora u skladu sa Zakonom o inspekcijama KS, osobi koja je zatečena u obavljanju trgovačke djelatnosti bez odobrenja a ometala je inspekcijski nadzor.

Protiv jedne osobe podnesen je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, kod nadležnog Općinskog suda u Sarajevu. Roba zatečena u prometu, bez vjerodostojne prateće dokumentacije o porijeklu i nabavci, izuzeta je i predata u Direkciju za robne rezerve Kantona Sarajevo do okončanja sudskog postupka.

Tržišno-turistički inspektori će, i u narednom periodu, nastaviti sa obilaskom lokaliteta Dobrinja u cilju suzbijanja bespravnog prometa – ulične prodaje voćem i povrćem.

Prema instrukcijama i epidemiološkoj procjeni Zavoda za javno zdravstvo KS, sanitarni inspektori su od danas (23. maj) započeli vršenje inspekcijskih nadzora kod KJKP Vodovod i Kanalizacija, s ciljem kontrole provedbe sistematske deratizacije, KJKP Rad, s ciljem nalaganja sanitarnih mjera čišćenja i pranja ulica i trotoara vodom iz cisterni, te KJKP GRAS i CENTROTRANS dd, s ciljem nalaganja vanredne dezinfekcije i pojačane svakodnevne higijene javnog prijevoza.

Zatražena je i informacija od upravitelja o obavljenoj deratizaciji, u zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, prema prebivalištu oboljelih.

“Planiran je i inspekcijski nadzor na lokalitetu HECO pijace, sa epidemiološkim timom JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo”, navodi se.

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslova napominju da je sanitarna inspekcija pratila jesenju, ali i proljetnu fazu sistematske deratizacije u KS te da su u toku korektivne mjere, a s obzirom na epidemiološku situaciju najavljena je i protivepidemijska deratizacija.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo će uložiti sve napore da prati prijedloge i preporuke koje daje JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo te da nalaže subjektima nadzora mjere s ciljem zaštite zdravlja građana i sprječavanja širenja zarazne bolesti.

“Ističemo da je zaštita od zaraznih bolesti dužnost i jedinica lokalne samouprave – općina, kantona i Federacije, zdravstvenih ustanova, zavoda zdravstvenog osiguranja, nosioca privatne prakse, privrednih društava i drugih pravnih i fizičkih lica”, navode iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

Voda za piće

Iz KJKP “Vodovod i kanalizacija” su naglasili da voda na Dobrinji nije neispravna, te da nema razloga za zabrinutost.

“Obavještavamo naše korisnike da je voda u cijelom sistemu javnog vodosnabdijevanja kojim upravlja KJKP ‘Vodovod i kanalizacija’ d.o.o. Sarajevo zdravstveno ispravna i da nema nikakvog razloga za zabrinutost kada je zdravstvena ispravnost vode u pitanju. Naša laboratorija svaki dan vrši fizičko-hemijske i mikrobiološke analize oko 30 uzoraka vode sa područja cijelog grada uključujući i Dobrinju i rezultati svih izvršenih analiza potvrđuju da je voda zdravstveno ispravna i da nema nikakvih promjena u kvalitetu vode”, naglasili su.

Dodali su i to da su u posljednjim 15 dana imali jedan slučaj prijave sumnje u zdravstvenu ispravnost vode na Dobrinji.

“I to ne zbog konkretnog razloga već zbog dezinformacija koje se šire društvenim mrežama. Izvršili smo analize uzorka vode uzetog u stambenom objektu na predmetnoj lokaciji i nalazi su bili uredni”, poručili su.

Velika akcija čišćenja

Iz KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo oglasili su se saopštenjem u kojem su istakli kako ovo preduzeće nije nadležno za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, već su za te aktivnosti zadužena druga pravna lica angažovana od strane lokalnih i kantonalnih vlasti.

“U toku je vanredna akcija čišćenja na području Kantona Sarajevo, u kojoj je angažovano preko 120 radnika, od čega preko 70 radnika našeg preduzeća svakodnevno obavlja poslove ručnog i mašinskog čišćenja, pranja javnih površina te uklanjanja nelegalnih deponija. Ova akcija se realizuje u sinergiji sa drugim komunalnim preduzećima, pri čemu svako preduzeće realizuje zadatke na terenu u okviru svoje nadležnosti, s ciljem unapređenja higijene i komunalnog reda”, navode.

KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo obavještava javnost da redovno i u potpunosti izvršava svoje obaveze u vezi sa odvozom otpada iz posuda za odlaganje, u skladu sa važećim planom i programom.

“Pored redovnih aktivnosti, naše službe vanredno uklone oko 1000 tona različitih vrsta otpada na mjesečnom nivou, uključujući zeleni, građevinski i kabasti otpad, koji građani nepropisno odlažu na javne površine. Takvo odlaganje predstavlja kršenje Zakona o komunalnoj čistoći i podložno je sankcionisanju”, navodi se u saopštenju.

KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo je odmah reagovalo na informaciju o pojavi leptospiroze, te je izvršeno vanredno uklanjanje odloženog otpada, pražnjenje posuda, čišćenje i pranje površina na lokacijama u Općini Novi Grad, kao i na lokacijama u općinama Ilidža i Centar.

“U nastavku realizacije vanredne aktivnosti i ostale će lokacije na navedenim Općinama će biti tretirane, kao i na području drugih Općina u Kantonu Sarajevo. Pozivamo sve građanke i građane da savjesno odlažu otpad, poštuju pravila komunalnog reda i pruže podršku naporima svih komunalnih službi u očuvanju zdravog i čistog urbanog prostora”, zaključuju u saopštenju.

Zarazna bolest

Leptospiroza je zarazna bolest od koje ljudi obolijevaju u kontaktu s izlučevinama ili tkivom glodavaca odnosno stajaćim vodama u koje one mogu dospjeti.

Osim glodavaca ovu bolest na ljude mogu prenijeti i divlje ali i domaće životinje pa se leptospiroza tretira i kao oboljenje povezano s poslovima veterinara, ribara, lovaca, mesara, stočara, šumskih radnika i rudara zbog mogućeg kontakta sa zaraženim životinjama.

Ne prenosi se s čovjeka na čovjeka.

Početak bolesti obično karakterizira povišenje tjelesne temperature, jake glavobolje, bolovi i crvenilo očiju.

Moguće su i teške komplikacije koje se dijagnosticiraju kao Weilov sindrom što uključuje krvarenja te oštećenja jetre i bubrega i u takvim se slučajevima znatno povećavaju izgledi za smrtonosni ishod.