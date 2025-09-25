Proglašen krivim za urotu s Gadafijem : Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy osuđen na pet godina zatvora

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy osuđen je na pet godina zatvora nakon što ga je pariški sud proglasio krivim za udruživanje radi počinjenja kaznenog djela u slučaju vezanom za primanje miliona eura nezakonitih sredstava od pokojnog libijskog vođe Moamera Gadafija.

Sarkozyja, koji je uvijek poricao sve optužbe, teretilo se za sklapanje dogovora s Gadafijem 2005. godine, kada je bio francuski ministar unutarnjih poslova, kako bi dobio financiranje kampanje u zamjenu za podršku tada izoliranoj libijskoj vladi na međunarodnoj sceni.

Oslobođen od optužbi za korupciju, ali kriv za zavjeru

Sutkinja je oslobodila Sarkozyja od drugih optužbi, uključujući onu za korupciju, rekavši da nema dokaza da je Sarkozy ikada sklopio takav dogovor s Gadafijem niti da je novac poslan iz Libije došao do Sarkozyjeve predizborne kampanje. No, rekla je da je Sarkozy kriv za zločinačku zavjeru jer je dopustio bliskim suradnicima da stupe u kontakt s ljudima u Libiji kako bi pokušali dobiti financiranje kampanje.

Suđenje bivšem francuskom predsjedniku traje od januara, a Sarkozy je ustvrdio da je riječ o slučaju koji je politički motiviran.

Presuda znači da će Sarkozy otići u zatvor neovisno o tome bude li se žalio na nju. Sutkinja je također naredila Sarkozyju da plati kaznu od 100.000 eura.

Sarkozy najavio žalbu

Sarkozy je u četvrtak ponovno izjavio da je nevin i da će se žaliti na sudsku odluku. “Ako baš žele da spavam u zatvoru, spavat ću u zatvoru, ali uzdignute glave”, rekao je Sarkozy novinarima nakon presude.

Sedamdesetogodišnji Sarkozy bio je francuski predsjednik od 2007. do 2012.

Istraga i optužbe

Istraga je otvorena 2013., dvije godine nakon što je Saif al-Islam, sin tadašnjeg libijskog čelnika, prvi put optužio Sarkozyja da je uzeo milione od njegovog oca za financiranje kampanje.

Libanonski poduzetnik Ziad Takieddine, koji je dugo bio posrednik između Francuske i Bliskog istoka, iduće je godine rekao da ima pisani dokaz da je Sarkozyjevu kampanju “obilno” financirao Tripoli, a da su se isplate u iznosu od 50 miliona eura nastavile nakon što je postao predsjednik.

Raniji pravni problemi

Otkako je izgubio na predsjedničkim izborima 2012., Sarkozy je postao metom nekoliko kaznenih istraga.

Također, uložio je žalbu na presudu iz februara 2023. kojom je proglašen krivim za prekomjerno trošenje za svoju kampanju 2012., a potom angažiranje tvrtke za odnose s javnošću kako bi to zataškao. Određena mu je jednogodišnja zatvorska kazna, od koje je šest mjeseci bilo uvjetno.

Godine 2021. proglašen je krivim zbog pokušaja podmićivanja suca 2014. te je postao prvi bivši francuski predsjednik koji je dobio zatvorsku kaznu.

Pariški žalbeni sud je u decembru presudio da svoju kaznu može odslužiti kod kuće tako da nosi elektroničku narukvicu.

