Profesor Zlatko Hadžidedić otkrio detalje podvale za BiH : “Da je paket usvojen, država bi se raspala” (VIDEO)

Profesor međunarodnih odnosa i politički analitičar, Zlatko Hadžidedić, bio je gost Centralnog dnevnika na FACE televiziji.

Dejton i etnička podjela: Entiteti su britanski proizvod

Hadžidedić: “Dejton je samo verifikacija onoga što je dogovoreno u Lisabonu, a to je etnička podjela. Urađeno je ono što teorija ne može dopustiti, a to je ono da je suverenitet podijeljen. Entiteti su proizvod britanske intervencije. Čović ne zna šta je konsocijacija. On misli da je to rasturanje države. Čović od dana do dana zna nešto, ali zapravo ne zna ništa. Prije ću povjerovati da Dodik ima veze u međunarodnim krugovima nego da ih ima Čović. U BiH još postoji krizno žarište. Amerika neće dići ruke od BiH.”

Hadžidedić o ukidanju sankcija Dodiku: “Amerikanci su napravili zaokret, a Dodik se uklopio. Dodik nije imao moć, silu ni utjecaj. Ukoliko SAD dižu ruke od ovog dijela svijeta i naše zemlje, imamo problem. Ali… mislim da će ostati pri tome da ne diraju granice. Ulazimo u čudno vrijeme; međunarodno pravo više ne važi.”

Ko je kreirao podvalu za BiH u Aprilskom paketu?

Prvi put Hadžidedić detaljno objašnjava ko je kreirao podvalu za BiH u Aprilskom paketu: Hadžidedić: “To je bila zamka.

Da je bilo prihvaćeno, već na sljedećim izborima ne bi bilo države. Htjeli su da se Parlament raspusti. Ne bi bila formirana izvršna i zakonodavna vlast i ostali bi entiteti kao nezavisne države. To je bio Aprilski paket. Podvala. To je ambasada naknadno ubacila; nisu kreatori ubacili taj dio. Safet Halilović je američkom ambasadoru nekoliko puta ponavljao da se izbaci taj jedan član, a on nije htio da čuje. S tim članom bismo se mi izložili riziku; jednim potezom se država mogla raspasti. Douglas McElhaney je duboko bio umiješan. Nakon toga je sklonjen sa scene.

Poslije pada paketa je u depeši napisao kako sam ja okolo hodao sa koferom para i potkupljivao. Zašto on nije uzeo kofere ako su ljudi bili tako lako potkupljivi. Bez suvereniteta nema razgovora za ulazak u EU. Mnogi se ovdje ponašaju kao na domaćem terenu, a jedino se mi ponašamo kao gosti. Aprilskim paketom jedini put smo se postavili da imamo državu i da je možemo očuvati.”

(Kliker.info-Face TV)