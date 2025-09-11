Profesor Vedran Džihić : Rusija se na Balkanu nameće samo onda kad je Zapad slab

Situacija u Bosni i Hercegovini predstavlja neku vrstu permanentne političke agonije, koja kao da se odvija u paralelnom univerzumu, izvan svakodnevnog života i ekonomskih i drugih aktivnosti, izjavio je za „Avaz“ profesor Vedran Džihić, predavač na Univerzitetu u Beču i viši istraživač austrijskog Instituta za međunarodnu politiku.

– Izvan tih dimenzija svakodnevnog života odvija se ova politička drama iz nepreglednog broja činova, koja zaista traje predugo. U toj drami svaki novi događaj, u posljednjih nekoliko sedmica su to odluka CIK-a o oduzimanju mandata Dodiku, Dodikova posjeta Rusiji, te reakcije Trojke i Bakira Izetbegovića, tek su manji segmenti. Suština je da su granice normalne državnosti BiH već odavno pomjerene, a gubi se važnost institucija, koje u funkcionalnoj državi trebaju imati centralnu ulogu – kaže Džihić.

– Neustavno ponašanje, u konkretnom slučaju Milorada Dodika, SNSD-a i zvaničnika RS, ili narativi o tome kako je ovakva BiH nepravedna, nelegalna, nelegitimna, vodi ka urušavanju pravnog okvira, a konsekvence su urušavanje povjerenja građana u državu, delegitimiranje suvereniteta BiH, a sve to se postavlja i kao sigurnosni problem, koji u nekom momentu može postati akutan – ističe Džihić.

On upozorava da se BiH danas, u eri geopolitičkog preslaganja, nalazi u potpuno drugačijem okruženju nego ranije, što otvara prostor za destruktivnije djelovanje političkih aktera u BiH. Na taj način vidi i novu posjetu Dodika Moskvi i razgovore s ruskim ministrom Lavrovom. Džihić podsjeća da Rusija na zapadnom Balkanu ima tradiciju političkog djelovanja, kulturološku i religijsku bliskost, interes u podršci autoritarnim režimima, srpskom narodu, ali nema konzistentnu politiku.

Konfuzija na Zapadu

– Rusija se pojavljuje samo onda kada je EU slaba. Što je Zapad slabiji, zbunjeniji, zaokupljen drugim problemima ili zbog nezadovoljstva diže ruke od BiH, Rusija se više nameće kao faktor. Sad imamo fazu konfuzije na Zapadu, koju je inicirala pobjeda Trampa (Trump) na američkim izborima. Imali smo njemačke izbore, predsjednik Francuske se nalazi u velikim poteškoćama … Istovremeno, Rusija vrlo rado dopušta djelovanje lokalnih političkih aktera, “malih riba” iz RS, Srbije ili Crne Gore, koji se poltronski nameću kao relevantni faktori, ali Rusija nema neku strategiju, osim da smeta Zapadu i da što duže sprečava proširenje NATO-a i EU. Nije isključeno da domaći akteri pokušaju ići ka eskalaciji, koristeći Rusiju kao zaleđinu. Takvi pokušaji, poput secesije RS, pokazali bi da Rusija može da pomogne samo na način da Dodik dobije politički azil u toj zemlji, ali ne i da suštinski poremeti stabilnost i sigurnost koju garantuje NATO – naglašava profesor Džihić.