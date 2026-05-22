“Umjetna inteligencija neće donijeti masovnu nezaposlenost, ali će promijeniti većinu poslova”, izjavio je ovaj profesor američkog Univerziteta George Mason i kolumnista poslovne medijske kuće Bloomberg na njujorškom samitu Sana AI.

Ocijenio je da će to biti promjena od ogromne važnosti, za koju je ukazao da će biti teže rješiva od same nezaposlenosti. Naime, smatra da će prilagođavanje na tu promjenu imati psihološku, društvenu i institucionalnu cijenu.

Prilagođavanje neće biti jednako za sve. Izdvojio je neke od onih za koje misli da će biti na dobitku i one koji će biti na gubitku.

Prema njegovim riječima, najugroženiji nisu vozači kamiona i fabrički radnici, već advokati, strateški konsultanti i partneri u finansijskom sektoru, koji su decenijama sticali diplome elitnih univerziteta.

Pobijedit će, dodaje, oni koji su najbolji u preuzimanju inicijative, shvatanju kako umjetna inteligencija funkcioniše i rađenju nečeg drugačijeg. Naglasio je da će to biti slučaj i u državama u razvoju i s useljenicima koji nikada nisu živjeli u takvim okolnostima.

Psihološki ulozi su visoki, a Cowen je kazao da će preokret biti bolan.

“Kada nečiji status poraste, a nečiji se sroza, vjerujte mi na riječ, oni koji gube trpe mnogo veću psihološku bol od onih koji dobijaju”, naveo je.

Ukazao je da klasu, koja je identitet izgradila na intelektualnoj nadmoći i institucionalnom prestižu, više pogađa gubitak statusa nego gubitak prihoda. Ta klasa, dodaje, posmatrat će kako umjetna inteligencija pretvara nadmoć u običnu robu. Konstatovao je da će to biti kriza identiteta, a ne samo karijere.

Smatra da je razlog za to jednostavan – naši životi su do sada bili prilično dosadni.

“Niko u ovoj prostoriji nije dovoljno star da bi proživio radikalnu tehnološku revoluciju”, rekao je Cowen.

Njegova baka, rođena 1905. godine, doživjela je, kako je podsjetio, rađanje potrošačkog društva, nastanak automobila, aviona, radija, televizije – toliko toga u prvih 50 godina svog života. Međutim, od sredine 20. stoljeća stvar nije stajala tako.

“Naši životi zapravo nisu bili uzdrmani. No, ono što dolazi jeste to da ćemo praktično svi raditi poslove koji se potpuno razlikuju od onih koje smo očekivali”, konstatovao je.

Koliko je društvo zaista efikasno

Visoko obrazovanje je istakao kao primjer neprilagođavanja promjenama koje donosi umjetna inteligencija.

“Koliki je dio našeg društva zapravo efikasan”, pitao je prisutne na samitu, čime je izazvao smijeh prisutnih na samitu.

“Koliko se dobro mi profesori prilagođavamo svijetu umjetne inteligencije!? Sjedimo skrštenih ruku i kukamo o varanju: ‘O, studenti varaju, moramo ih spriječiti da varaju’. Univerziteti ne uspijevaju suočiti se sa činjenicom da su zadaci, koje studenti skraćuju pomoću umjetne inteligencije, zapravo isti oni zadaci koje ti isti studenti neće raditi za dvije ili tri godine. To varanje je pokazatelj da je cijeli sistem sje*an. Nemojte kriviti one koji varaju”, poručio je.

Cowen je procijenio da će između 40 i 50 posto američkog bruto domaćeg proizvoda (BDP), koji se ostvaruje u državnom sektoru, obrazovanju, zdravstvu, neprofitnim organizacijama, biti veoma spor u prilagođavanju.

Smatra da će to biti institucionalni teret, zbog čega očekuje da će umjetna inteligencija povećati ekonomski rast sa 2 na 2,5 posto, a ne sa 20 na 40 posto, kako očekuju neki u Silicijskoj dolini.

“Ako se bavite budžetima, svi znate za američki dug, zar ne?! Imate osjećaj da smo sje*ani. Moja djeca su sje*ana. Unuci su sje*ani. Međutim, ako naša ekonomija može rasti stopom od 2,5 posto zahvaljujući umjetnoj inteligenciji umjesto da dug eksplodira i pretvori nas u novu Grčku, on se zapravo postepeno smanjuje i stabilizuje na upravljivom nivou”, naglasio je.

AI svijet će većini Amerikanaca djelovati normalnije

Cowenov savjet jeste okretanje od čisto intelektualnog kapitala. Naime, tvrdi da će fizička prisutnost, vještine u međuljudskim odnosima i ljudskost na način na koji ga umjetna inteligencija ne može kopirati, postati nove, visoko cijenjene vještine u ekonomiji umjetne inteligencije.

“Biti prisutan u svijetu, biti čovjek i biti fizičko biće postat će ono najvažnije. Oko toga će se naši životi vrtjeti”, ukazao je.

Poručio je ljudima poput tehnoloških stručnjaka koji su ga slušali na samitu u New Yorku da će im biti neugodnije, ali da će svima ostalima biti olakšanje.

“Mislim da će za većinu Amerikanaca to zapravo djelovati normalnije, možda i sretnije. Previše vremena provodite pred ekranom? Samo pustite svog AI agenta da to rješava umjesto vas i da vam jednom u dva dana javi kada se u vašem WhatsApp chatu pojavi nešto do čega vam je zapravo stalo”, izjavio je, što je opet izazvalo smijeh prisutnih.

Uvjerava da je s umjetnom inteligencijom i sam prerasporedio dvije trećine svog vremena. Sada se više bavi mentorstvom, javnim nastupima i radom koji podrazumijeva direktan kontakt s ljudima, a manje pisanjem.

“Harizma će biti važnija, izgled će biti važniji. Mislim da će štreberska klasa doživjeti strmoglav pad statusa. Bit će to jedan veoma čudan, neobičan svijet”, zaključio je.

Poslovni magazin Fortune je nakon samita u New Yorku razgovarao s Cowenom, koji je tom prilikom ukazao na sličnost svojih stavova sa stavovima bihevioralnog ekonomiste s Univerziteta Chicago Alexa Imasa.

Naime, Imas smatra da će “relacioni aspekt” posla (međuljudski odnosi) postati rijedak, a samim tim i vredniji.

“Imas je veoma dobar. U pravu je u vezi s mnogim stvarima”, rekao je i dodao da u eri umjetne inteligencije možete birati – ili ćete se pridružiti tim korjenitim promjenama ili ćete dozvoliti da vas one pregaze. Ukazao je da mnogi mrze umjetnu inteligenciju zato što je previše dobra.

Cowen je autor knjige u kojoj tvrdi da je komercijalna kultura, uključujući pop muziku i prateće alternativne kulture, zapravo nusproizvod kapitalizma i ekonomskog napretka. Saglasan je s novinarom Fortunea da nekoliko nedavnih noviteta, kao što je rap muzika, ima sličnosti s umjetnom inteligencijom.

“Da, semplovanje je poput umjetne inteligencije”, kazao je, ali nije siguran da li bi se i punk rock mogao svrstati pod tu kategoriju.

S obzirom na to da je poznat kao ljubitelj košarke, gledanje 224 centimetra visokog košarkaša Victora Wembanyamaa je uporedio s onim što se događa u AI revoluciji.

Priznao je da nijedno svoje predviđanje ne može lako “prodati” profesionalnoj klasi, kojoj se decenijama obećavalo da će imati sjajne poslove i karijere. Zbog toga, kako tvrdi, umjetna inteligencija ima najgori status među mladima.

Kao primjer za to je istakao izviždane govornike, među kojima je američki biznismen i kompjuterski inženjer Eric Schmidt, na diplomskim ceremonijama.

“Mladi će se neko vrijeme osjećati loše”, poručio je.

Njegov dugoročni pogled na stvari ostaje istinski optimističan: duži životni vijek, bolja medicina, bogatije društvo. Ipak, pažljiv je da tim optimizmom ne zataška turbulencije koje nas čekaju na tom putu.

“Preživjet ćemo jedno od najfantastičnijih poglavlja u historiji čovječanstva. Živjet ćemo mnogo duže i popravit ćemo mnogo toga što krene po zlu kod našeg tijela, a možda i uma”, naglasio je.

U toj promjeni očekuje da ćemo se usput osjećati dezorijentisano i s vremena na vrijeme demoralisano, piše Fortune.

(Klix)