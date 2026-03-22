Profesor međunarodnih odnosa i politički analitičar, Zlatko Hadžidedić, bio je gost večerašnjeg izdanja „Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem“. Prof. Hadžidedić govorio je o geopolitičkoj situaciji na Bliskom istoku, u svijetu, te poziciji Bosne i Hercegovine u sukobu koji je uzrokovao globalne posljedice.

Hadžifejzović: „Gdje smo mi to danas?“

Hadžidedić: „Svijet je krenuo dovraga! Radi se o preslagivanju. Uspostavlja se novi svjetski poredak. Teško da se može uspostaviti bez rata! Ono što Izrael čini svodi se na to da čitavo iransko društvo treba da se slomi. Amerika učestvuje u ratu! Imamo samo izvršnu vlast u rukama nekoliko ljudi. To je izvršen državni udar! To je autoritarni režim.“

Hadžifejzović: „Koja je logika ovog rata?“

Hadžidedić: „Logika je da Izrael nastoji da uništi u potpunosti iransko društvo! Oni imaju ideju velikog Izraela. Iran im se suprotstavio. Iran je odlučio da radi na eliminaciji američkog prisustva na Bliskom istoku. Ako Amerika ode, Izraela neće biti. Izrael nema vlastite resurse! On živi od vode. Izrael nije samodostatna država; to je jedna kolonija uspostavljena od strane Velike Britanije, a kasnije preuzeta od SAD-a. Nije izgrađena da traje! Iran se preko dvadeset godina spremao za ovaj rat. Vjerujem da hipersonična raketa nije presretnuta! SAD i Izrael tu nisu dorasli. Previše je raketa koje Iran proizvodi! Iran može proizvesti sto ili više balističkih raketa koje mogu prodrijeti kroz štit! Izrael i SAD su se ispucali sa svojim presretačima! Dva puta su načelnici Generalštaba upozoravali Trumpa! On je odlučio da posluša Netanyahua! Sve se da sakriti! Američka služba se bavi prikupljanjem svih podataka na svijetu! I MOSSAD je učio od Britanaca. Vjerujem da je Trump došao sa zadatkom da presloži kartu! Kome će biti od koristi – to ostaje da se vidi! Izrael svjesno uklanja ljude koji su sposobni da prave kompromise. Izrael je navukao Amerikance na ovo i to je politika.“

Hadžifejzović: „Šta je bilo prvog dana rata?“

Hadžidedić: „Kad je Khamenei napadnut, Benjamin je letio u avionu jer se zbog straha nije smio spustiti. Išao je što dalje od ratišta. To što se vrhovni vođa žrtvovao – pokazatelj je da je znao šta da radi.“

Hadžifejzović: „Je li moguće da je AI igrao ulogu?“

Hadžidedić: „Ovo je rat dezinformacija. Kad dobijemo neku informaciju, u devedeset posto slučajeva nije tačna. Nimalo nije lako analizirati ove događaje. Vrlo je vjerovatno da je malo živih ostalo u Izraelu u mjestima koja se nazivaju ex-teritorije.“

Hadžifejzović: „Zašto se pomoć Irana minimizira?“

Hadžidedić: „…jer Iran nije pomagao njima, već Saudijci, neki drugi. Oni koji su se krili po trezorima, njima je trebala vreća zlata iz one anegdote ‘za mog Bakira’. Ili su od Turske ili od Arabije dobijali novac.“

