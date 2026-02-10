Profesor Lavić o Dodiku: Kabadahija! Podsjeća me na huntu! Ozbiljna je situacija! (Video)

Gostujući u Bosanskom vjestniku, profesor na Fakultetu političkih nauka UNSA Senadin Lavić kazao je da pobjeda Siniše Karana na ponovljenim izborima za predsjednika RS-a s razlikom od 10.000 glasova i nije veliki broj razlike! Kako je kazao, njihova retorika ukazuje da ne napuštaju, ne posustaju u svojim političkim idejama! Hoće suvereni entitet RS, suvereni srpski narod!
„Oni ne priznaju državu BiH! Taj projekat je meni jasan! U Evropi politika i moral nisu kategorije koje se vezuju! Politika se baš na ovaj način vodi! Mi smo zabezeknuti što on ide kod Netanyahua koji je ubio 20.000 djece! Ovo što sada rade, pokušavaju pokazati da svijet stoji iza toga što hoće da ostvare! Trik koji podvaljuju medijima ne postoji! Postoji Dejton i ono što je potpisano“, kazao je profesor Lavić.
O odlasku Dodika, Cvijanović i TrišićBabić u Ameriku na Molitveni doručak, Lavić kaže da je Ddodik bio pratnja članice Predsjedništva BiH koja je tamo otišla s diplomatskim pasošem.
„Dodik nije tamo bio politički faktor! On je bio Željkina pratnja! Amerikanci ne drže plaho do njihove priče! Dobili su informacije o Južnoj interkonekciji! Skakali su po Washingtonu! Nisu ništa poduzeli! Dodik diže galamu, udara, viče, a ovamo ljudi dižu ruke za Plan rasta! Smatram ga retardiranim likom! On politiku vodi sa strašću! Njegovi kadrovi moraju ispuniti ovo što su ljudi rekli u Americi“, zaključio je Lavić.
