Profesor Lavić o Dodiku: Kabadahija! Podsjeća me na huntu! Ozbiljna je situacija! (Video)

O odlasku Dodika, Cvijanović i TrišićBabić u Ameriku na Molitveni doručak, Lavić kaže da je Ddodik bio pratnja članice Predsjedništva BiH koja je tamo otišla s diplomatskim pasošem.

„Dodik nije tamo bio politički faktor! On je bio Željkina pratnja! Amerikanci ne drže plaho do njihove priče! Dobili su informacije o Južnoj interkonekciji! Skakali su po Washingtonu! Nisu ništa poduzeli! Dodik diže galamu, udara, viče, a ovamo ljudi dižu ruke za Plan rasta! Smatram ga retardiranim likom! On politiku vodi sa strašću! Njegovi kadrovi moraju ispuniti ovo što su ljudi rekli u Americi“, zaključio je Lavić.

(Kliker.info-Face TV)