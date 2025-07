Žao mi je gospodina Vukanovića, on sam najbolje zna među kakvom vrstom ljudi u politici živi i sa kime se nosi. Zbog njega bih volio da bude strpljiv i smiren. Nama, naravno, nije nepoznat Stevandić još iz Kotor-Varoši, mi već dakle znamo njegove mogućnosti, kapacitete i karakter pa nas onda ovo ponašanje ne može iznenaditi. Ipak, frustrirajuće je da takva vrsta čovjeka može uopšte da postoji u bh. politici i da djeluje, radi i mislim da je ozbiljna greška što se niko nije sjetio da provjeri šta je taj čovjek radio devedesetih godina u Kotor-Varoši i Banjaluci’ jasan je profesor Lavić, koji napominje:

I današnjim nastupom imali smo priliku da se osvjedočimo da Milorad Dodik ima dvije linije po kojima djeluje. Jedna je primitivna, ksenofobična, sa mržnjom prema strancima i svima onima za koje drži da se smiju pojaviti u prostoru koji on smatra za svoje vlasništvo i na prostoru kojim on vlada i kojim on upravlja. To je dakle odlika, po meni, jedne vrlo opasne vrste ljudi koji je spreman da te strance progoni, uništava i fizički istrebljuje. Druga linija je teza da su svi stranci velika opasnost i da bilo ko da dolazi u Bosnu i Hercegovinu, bilo sa Istoka ili sa Zapada predstavlja opasnost. To je jedna vrsta poremećaja, jer mi nismo izolovano ostrvo samo za sebe negdje u svemiru, nego smo prostor koji je povezan kulturno-istorijski sa drugim i bilo bi nemudro da na bilo koji način mi u BiH iskazujemo neprijateljski stav prema onima koji nam dolaze u zemlju, bilo iz turističkih, poslovnih ili drugih razloga. I dakle ovdje moramo jasno anulirati te primitivne i ksenofobične izričaje tog čovjeka iz Laktaša, naglašava Lavić, i dodaje:

Izvjesno je da je Dodik krenuo na put bez povratka i sretan mu taj put bez povratka. On pokreće taj put razduživanja, otcjepljivanja ili otkidanja dijela BiH i u tom poslu će iskoristiti sva moguća sredstva koja mu stoje na raspolaganju. Pri tome, on svim ovim akcijama uključujući i najavu formiranja rezervnog sastava policije pokazuje da je u velikom strahu i njemu sad trebaju neke militarna formacije koje će mu čuvati glavu i ono što on misli da je njegovo. Ja mislim da od toga nema ništa, on nema sredstava za to. Dakle, to se treba uzeti k znanju ali ne treba dati prevelik značaj tome niti se treba plašiti tog njegovog rezervnog sastava policije, precizan je Lavić.

Govoreći o odluci Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, Lavić potvrđuje da ga odluka o poništenju prvostepene presude nije iznenadila: