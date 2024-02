Profesor Komšić u Pressingu : Schmidt je odvojio Čovića od Dodika, njihov savez više ne postoji

“Najveća njegova zasluga (Schmidta) je što je odvojio Čovića od Dodika”, kazao je u večerašnjem Pressingu na N1 Ivo Komšić, nekadašnji član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i bivši gradonačelnik Sarajeva.

Vi ne krijete podršku Schmidtu. Jeste li se viđali s njim prije donošenja odluka na dan izbora?

“Individualno ne. Sastajali smo se u okviru grupacije nevladinih organizacija”, kazao je Komšić i dodao:

“Mi smo uvijek otvoreno razgovarali. Nije nikada do kraja otkrivao sve naravno. On vodi računa o svom međunarodnom položaju. U jednom dijelu me nije poslušao. Predlagali smo drugačiji koncept formiranja Doma naroda. Kasnije smo saznali da iz američke ambasade nisu bili za to. Bio je jedan potpuno drugačiji koncept; da se iz kantonalnih skupština uzmu delegati, formira jedno tijelo nacionalno pa da oni između sebe izaberu članove Doma naroda”.

Zašto podržavate Schmidta?

“Vrlo jednostavno. Kakvo smo imali stanje prije nego je došao? Bili smo na klackalici, nismo imali pomaka. On dolazi u tom vremenu kada Čović i Izetbegović vode pregovore o novim entitetima, jedinicama. Kažu tada pošto nije završen dogovor, izbori će biti odgođeni. To znači da ostaju nelegalno na vlasti još četiri godine. Schmidt je tada dao izjavu da će izbori biti dogovorili se ili ne. Onda su rekli da se ne može formirati vlast jer je komplikovano. Njegova je zasluga da smo imali izbore. Njegova zasluga je da smo dobili vladu, kako tako. Njegova je zasluga što se mi ipak, ova vlast kakva je takva je, pomiče nas prema EU. Najveća njegova zasluga je što je odvojio Čovića od Dodika“, kazao je i dodao:

“Schmidt je alternativa HDZ-u, samo ih on može neutralizirati”.

Komšić je kazao da je Dodik ruski igrač i da neće odustati.

“Dodik je ruski igrač i on neće odustati, nema izbora. Ne vidi se da je još nečiji. A što se tiče sada ovoga na čemu insistiraju Amerikanci, zašto je potrebno sada međunarodnoj zajednici da se napravi jaki politički savez stranaka koje predstavljaju Hrvate i Bošnjake da bi se moglo parirati Dodikovoj politici. Ako HDZ podržava Dodika, ne možete tome paritati“.

“Savez Čović – Dodik uopšte ne postoji. On se može desiti u nekim pregovorima. Tu je Trojka ključna, koja je zacrtala put prema EU”, kazao je Komšić.

“Ja sam pominjao nedavno u intervjuu. Citirao sam Schwarza-Schillinga, kada je on u svom mandatu bio pripremio hapšenje Dodika. To je napisao u knjizi. Kaže onda su ga nazvali Amerikanci i rekli: Ne diraj, to je čovjek koji će srušiti Republiku Srpsku”, poručio je potom u Pressingu nekadašnji član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Ivo Komšić.

“Znam Dodika iz doba kada je bio opozicija. Sastajali smo se s njim po Italiji, jer nije smio ovdje nigdje”, dodao je Komšić.

Komšić je dodao da se politike mijenjaju od situacije i interesa ljudi koji se pojavljuju u politici.

“Dodik bez američke pomoći ne bi prvi put postao predsjednik. Da ne špekuliramo puno, politike se mijenjaju od situacije i interesa koji se pojavljuju. Neki američki interes tada ne mora biti isti interes danas. Znam kada je zastupao stav da treba ukinuti RS, ukinuti vojsku, trebamo ići u NATO. Ljudi se mijenjaju. On sada tvrdi da je to interes Putina i Rusije. Lako je narod dobiti uz to“.

Potom je Komšić ispričao šta je govorio na 20. godišnjici od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.

“Ja sam bio na 20. godišnjici Dejtonskog sporazuma u Dejtonu. Sudionici su bili svi koji imaju veze sa Dejtonom koji su u životu. Ja sam imao izlaganje i bio vrlo kritičan prema sporazumu. Onda su mi na pauzi prišli neki naši ljudi i rekli: Ej profesore da ti nisi pogriješio konferenciju? Poslije mene su govorili Vesley Clarke i neki drugi, bili su žešći kritičari Dejtona od mene. Greška je u konstrukciji BiH, greška je što su stranke koje su vodile na ratove ostale na vlasti“.

“Amerikanci vjerovatno sada imaju drugi put. Ne ide se ka ukidanju Dejtona. Jedini put da se Dejton ponovo destabilizira, marginalizira, jeste da mi uđemo u EU. Put u EU je postepeno brisanje nekih Dejtonskih odredbi. Ne možemo ući s dva entiteta u EU. To su rekli Amerikanci, rečeno je čak iz Brisela”.

Dodik čeka Trumpa?

“Pitali smo to u razgovoru sa ambasadorom Murphyjem. Rekao je da se ništa neće desiti i da Republikanci i Demokrate imaju usaglašen odnos prema BiH. To je njegov odgovor”, kazao je Komšić i dodao:

“Schmidt je donio zakon prema kojem Dodik može i zatvor. Neka naše pravosuđe radi svoj posao, to je ključna stvar. Mora raditi posao za svakoga, ne samo za Dodika”.

Šta nas čeka u budućnosti BiH?

“Ovu Trojku koja čini osnovu koalicije čeka težak posao, čeka ih put cik-cak. Ne može se pravolinijski ići ka EU. Postoji teret. SDA samo napada Trojku za sve. Nekada morate napraviti kompromis da postignete cilj. Ovdje se kompromisi prave i idemo ka EU. Kada uđemo u EU, sav teret otpada i ostaje u prošlosti. S tim teretom se ni Tomo Cvitanušić ne bi popeo na Himalaje”.

“Ja jedino nisam filozof, ja se bavim filozofijom i pišem takve tekstove. Ja imam svoju teoriju društva i kada tumačim društvene događaje onda se držim neke svoje teorije. Strah, teorija zavjere, smutnja postali su politička strategija. Razumljiv je strah kod građana. Narod kada prođe sve ono što smo mi prošli u ratu, onda se boji svake takve najave. Međutim, da političari na tome prave političku strategiju i vrlo svjesno s tim instrumentaliziraju narod – to je nedopustivo”, poručio je u večerašnjem Pressingu Ivo Komšić.

Nekadašnji član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i bivši gradonačelnik glavnog grada države, Sarajeva, Ivo Komšić je kazao da “nije promijenio priču”, što mu se spočitavalo u nekim navodima.

“Nikakvu ja priču nisam promijenio, ja se držim principa i svog uvjerenja. Ja kada nešto pišem i govorim, to radim iz uvjerenja, ne iz nekih politikantskih razloga i ciljeva. Ja sam osjetljiv na nacionalizam. Prepoznao sam hrvatski nacionalizam kada ga niko nije prepoznao. Prepoznao sam u Tuđmanovoj kampanji, vidio sam da ide ka nacionalizmu. 1992. godine, 6. januara smo napisali čuveno pismo Tuđmanu i upozorili ga da će nacionalizam koštati hrvatski narod i BiH”, kazao je i dodao:

“Ja sam odmah reagovao na taj nacionalizam, nisam čekao da nas napadne prvo i da pošalje Bobetka”.

“Ja sam primijetio da se danas radi o bošnjačkom nacionalizmu i da se to prvo prikriveno radilo ovdje. U sjenci hrvatskog i srpskog nacionalizma se to moglo prikriti. Vjerovao sam da SDA nikad ne može otići na tu stranu i izdati BiH. Bošnjaci su vezani za ovu državu, ona im je sve. Sada najednom ja vidim o čemu se radi, Bakir vodi pregovore sa Čovićem o stvaranju drugog entiteta. Ja sam upozorio na to. Od tog trenutka sam ja neprijatelj. Drugi i treći entitet su raspad ove države. Najveći kompromis je bio ovaj u Dejtonu. Bakir je ušao sa Čovićem na ovu temu. Potpisali su mostarski sporazum, Izetbegović je potpisao kao i Čović. To što Čović radi meni nije bilo iznenađenje“.

Komšić kaže da su tada dogovarane etničke izborne jedinice, a to je uvod u entitete.

“Dogovarali su etničke izborne jedinice, a to je uvod u entitete. U Mostaru su dogovarali to i sakrili su. Nikada nisu objasnili šta je sadržaj mostarskog sporazuma. Meni su ljudi poslali da vidim o čemu se radi. Kada se krenulo u takve pregovore, vidio sam koliko je sati – da se može i sa ove strane izdati država.

Sreća je što ipak glasači, Bošnjaci, nisu dali glasove za to. Nije narod za to. Mi kada govorimo o bošnjačkom nacionalizmu, govorim argumentovano. Ne mislim na bošnjački narod, nego se nacionalizm pokušava plasirati u narod“, kazao je Komšić.

Ko vas sada naziva izdajnikom? Boli li vas to ljudski?

“Naravno da me pogađa to kako se lako u zaborav stavlja sve što su ljudi radili. Bio sam 25 godina izdajnik hrvatskog naroda, tada su mi bošnjački nacionalisti aplaudirali. Mislili su da ću prešutjeti njihov nacionalizam? Pogriješili su. Ja kada razgovaram sa narodom, oni misle da sam sve u pravu sve što govorim”, kazao je Komšić.

