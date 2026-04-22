Najava Vlada entiteta RS da će inicirati ukidanje odredbe Krivičnog zakona BiH koji kriminalizira poricanje genocida i veličanje ratnih zločinaca, predstavlja namjeru legitimizacije poricanja i veličanja ratnih zločinaca kao službenu politiku u RS – ocijenio je za Fenu David Pettigrew, profesor filozofije i studija holokausta i genocida na Državnom univerzitetu South Connecticut i član Savjetodavnog odbora Programa za studije genocida Univerziteta Yale.

Kako je upozorio, učiniti poricanje genocida službenom politikom u RS novi je oblik napada na vladavinu prava i ustavni poredak BiH kao dio stalne strategije vlasti u tom bh. entitetu s ciljem destabilizacije države. Istovremeno, učiniti poricanje genocida službenom politikom predstavlja, navodi on, podlu izdaju istine o genocidu i izdaju koja ponovno traumatizira preživjele.

– Proglašenje službene politike poricanja genocida i veličanja ratnih zločinaca ukazuje na povećanu prijetnju ponavljanja zločina jer legitimizira i normalizira zločine – ocijenio je profesor Pettigrew

On smatra da ovakve najave ukazuju na posljedice nedjelovanja tužilaštva i Ureda visokog predstavnika (OHR) u pogledu inicijativa za tranzicijsku pravdu.

– Njihova neaktivnost dovela je do eskalacije poricanja genocida i veličanja ratnih zločinaca. Iako je malo vjerojatno da će uspjeti, plan Vlade RS da poricanje postane službena politika sam po sebi je oblik poricanja i trivijalizacije genocida što zaslužuje da se procesuira – istakao je profesor Pettigrew.

U tom kontekstu, podsjeća na slučaj murala Ratka Mladića u Kalinoviku koji je nezakonito postavljen i za koji, kako je rekao, tužilaštvo i visoki predstavnik nisu imali volje da procesuiraju ili mural uklone.

– Ne smije se više popuštati separatističkoj ideologiji i prijetnji otcjepljenjem. Rs više ne smije služiti kao prva linija otpora prema EU i NATO-u u ime Srbije i Ruske Federacije – kaže profesor.

Poručuje kako visoki predstavnik konačno mora riješiti problem eliminatorskih i separatističkih ciljeva vlasti Rs i kulturu nekažnjivosti, naglasivši pri tome da preživjele treba podržati u njihovim naporima da postave spomenike na mjestima u RS gdje su počinjeni ratni zločini, uključujući genocid.

– Apeli građana za ustavnu reformu usklađenu s presudama Evropskog suda za ljudska prava više ne smiju ostati nezapaženi, jer postoji hitna potreba za djelovanjem na polju tranzicijske pravde i ustavne reforme kako bi se osigurala demokratska budućnost za BiH – poručuje profesor Pettigrew.

