Prof. Ogorec: Gotova priča, Biden više ne može biti posrednik

Marinko Ogorec, stručnjak za sigurnost s Univerziteta Velika Gorica, u razgovoru za N1 izrazio je nadu da sukob na Bliskom istoku neće eskalirati jer, u drugom slučaju, “ne bih volio ni pomisliti šta bi se onda dogodilo”. Profesor je govorio i u vezi sa sigurnosnom situacijom na Starom kontinentu zaključivši da “Evropa mora biti spremna” na sve. Ogorec je također komentarisao posjetu američkog predsjednika Joea Bidena Izraelu ocijenivši da je lider SAD-a nakon što je “deklarativno iskazao savezništvo” Tel Avivu više ne može biti posrednik između Izraela i Hamasa. “To je gotova priča”, poručio je.

Širom Evrope podiže se nivo sigurnosti? Koliko je realna mogućnost terorističkih napada?

Na žalost velika. Imali smo priliku vidjeti već dva teroristička napada, u Francuskoj i Belgiji. To su izolirani napadi, ali se mogu staviti u kontekst pojačanih tenzija koje nosi sa sobom situacija na Bliskom istoku. Ako bi došlo do pojačanih borbenih djelovanja i povećanja žrtava, da Izrael krene u kopnenu operaciju, za očekivati je da bi na prostoru Evrope revoltirani ljudi i izmanipulirani pojedinci ušli u osvetničke pohode. Na to Evropa mora biti spremna.

Koliko je realno da se ovaj sukob proširi na cijeli Bliski istok? Vidimo da se organizuju veliki protesti u islamskim zemljama, da rastu tenzije?

Svaki rat ili sukob je nepredvidiv. Ne zna se kako će završiti. Ako bi Izrael krenuo u kopnenu operaciju to bi vjerovatno uključilo i Hezbollah u sukob, koji je bolje naoružan i opremljen od Hamasa. To bi bio novi momenat koji bi zakomplikovao cijelu situaciju. Izrael bi onda mora razdvojiti snage koje bi se borile na sjeveru i jugu. Ako bi došlo do uključivanja drugih zemalja, recimo Irana, ne bih volio ni pomisliti šta bi se onda dogodilo.

Bidenova posjeta Izraelu – šta znači u trenutnim okolnostima? Je li pomaže ili odmaže?

Trebalo bi naći neke medijatore, da tiha diplomacije odradi posao. Ovo nije vrijeme za bombastične naslove. Imali smo prilike vidjet da je Biden posjetio Izrael, ali je imao namjeru doći i u Jordan. Na žalost, otpao je drugi dio zbog bombardiranja bolnice. To je mogla biti neka medijacija.

Međutim, Bidenova posjate je sada bila krnja. On je deklarativno iskazao savezništvo Izraelu i tu je gotova priča. Nema više Bidenove medijacije, da bude posrednik jer je iskazao savezništvo Izraelu. Nadam se da tiha diplomacija radi svoj posao prije nego što ovaj sukob eskalira u nešto što niko ne želio.

U pojasu Gaze raste broj mrtvih civila. Može li se uopšte više govoriti da Izrael poštuje običaje ratovanja i da je njihova vojna sila usmjerena samo ka Hamasu?

Vjerujem da se izraelske snage pridržavaju međunarodnog ratnog prava. Međutim, Pojas Gaze je jedan od najgušće naseljenih prostora na Zemlji. Ne postoji tako selektivno oružje koje može odvojiti civile od vojnika. Hamas igra prljavu igru krijući se iz vlastitog naroda. Kolateralne žrtve su, na žalost, neminovne.

(Kliker.info-N1)