Prof.dr. Zlatko Hadžidedić upozorava: Ovo je kritičan trenutak za BiH! Schmidt i Dodik rade koordinisano! (VIDEO)

Profesor međunarodnih odnosa dr. Zlatko Hadžidedić gostovao je u emisiji Face Specijal Face TV. Briljantnu analizu uglednog politologa o trenutnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u BiH vrijedi pročitati i poslušati više puta.

-Cvijanović je upravu; protesti su bili generalna proba! Htjeli su vidjeti kako će reagovati policija, EUFOR, građani… Ovo je generalna proba za balvan-revoluciju! Nisam siguran je li Dodik odlučan u tome da izvede ljude na liniju! Imamo jasnu sliku od izbora da se podržava raspad BiH od strane Velike Britanije i SAD-a! Schmidt je dao podršku! Donio je odluke koje su protivne Daytonu!

Schmidt ruši Dayton! Dodik i Schmidt prave predstavu za javnost! Iza zavjese je sve drugačije! Imaju koordinaciju! Sve je međusobno povezano! Tako su nas uveli u rat ‘92.! Schmidt je došao sa namjerama da stvori treći entitet i razvali državne institucije! Od ’92. do danas imamo ideje o raspadu BiH!U SAD-u su bili izričiti da se granice ne smiju dirati. Kako je Biden došao – ni to nije tako! Koordinirani su sa Britanijom; guraju BiH u pravcu raspada! To su planovi trideset godina!

Bilo je ideja da se stvori država za Bošnjake! BiH se tretira kao anomalija zbog multietničkog sastava! BiH u očima Zapada tretirana je kao posljednji ostatak Otomanske Imperije! Nemamo bosansku naciju! Našli smo se u situaciji u kojoj smo anomalija koju treba otkloniti! Tu nema ništa šokantno! To je konstantno mišljenje! Schmidt je marioneta u rukama britanskih i američkih ambasada! Imamo razvaljivanje institucija! Situacija je ozbiljna! Planovi iz 19. stoljeća se privode kraju! Dolaze na svoju realizaciju!

U institucijama imamo ljude koji su spremni prodati državu! Građani imaju način da se odupru! Zavladala klima „šta ima veze; nek propadne država, samo nek nas puste na miru“! Kad propadne država – tek tad nas neće pustiti na miru! Ovo je kritičan trenutak u historiji BiH! Ukoliko se sada ne djeluje, šanse nisu velike! Dovoljno je samo da se inscenira incident; ne mora ni da se dogodi – može se samo u medijima plasirati! Došlo bi do pravljenja granice između entiteta! Stvorila bi se zamrznuta linija ograničenja! Srbija i Hrvatska bi dobile zeleno svjetlo da uđu na teritoriju BiH i zauzmu kontrolu!

Dodik će napraviti sljedeći korak; niko mu se neće suprostaviti! Sada se nije pojavio na protestima, a naredni put se može pojaviti! Zašto spominju EUFOR ako ga ne planiraju koristiti?! Uspjeli su skuhati žabu do te mjere, da kažu: „Nek se zemlja podijeli, samo nek ovo prestane!“ Ako se zemlja podijeli, tek će sve početi! Bit ćemo lišeni svojih prava! Beograd i Zagreb će nametati pravila! Bošnjačka vlast je saučesnik rušenja države! Ima ih u Trojci koji su zalutali! SDA sa SNSD-om i HDZ-om razarala institucije!

Trojka nastavila ubrzanim tempom! Oni su tu da zajedno sa SNSD-om i HDZ-om razvale državu! Dodik bi mogao da odgovara pred institucijama BiH kada bi one djelovale! Doći će ili do ratnog sukoba ili do rasporeda EUFOR-ovih trupa na liniji razgraničenja! Ako država nestane, šta imamo od zakona?! EU je stavila do znanja da ne želi BiH! Možemo sve uraditi – Evropa nas neće! Zamazali su nam oči da ne vidimo kuda sve ide! Evropa neće BiH na mapi! Trebamo pokazati da imamo alternativne puteve! Drugačije se neće ništa postići!

Dayton nije u skladu sa ustavima ostalih zemalja na svijetu! Mora se vratiti suverenitet koji pripada građanima! Nigdje na svijetu nema da se o sudskim presudama raspravlja! Jedino se kod nas mora postići konsenzus! Kršimo temeljni pravni princip! Pravosuđe mora biti odvojeno od izvršne i zakonodavne vlasti! Njihov posao nije da pregovaraju! Murphy je sramota za SAD! Izvrnuo je sve pravne principe! Svi bi trebali da reaguju, ali institucije su uništene!

Ne može se puno očekivati! Zaslužujemo li da imamo državu ako nismo spremni da se za nju borimo?! Jesmo li rođeni kao podanici, da očekujemo pomoć od nekog drugog?! Onda nam i ne treba država – nismo građani! Trebamo se riješiti vlasti koja ne radi u našem interesu! Doći ćemo do tačke nakon koje nema povratka! Kada se ostane bez države, svi mogu da primjenjuju aršine! Kada vas okupiraju i nametnu stranu vlast, pretvarate se u koloniju, radite za tuđe interese! Ako se ne izborimo da država opstane, nalazimo se na putu bez povratka!

