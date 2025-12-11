Prof.dr. Zlatko Hadžidedić u Pressingu: Ako visoki predstavnik ode iz BiH to je kraj Dejtona, a do nas je hoće li preživjeti država (Video)

U vrijeme kada se sve glasnije govori o zatvaranju Ureda visokog predstavnika (OHR) i odlasku Christiana Schmidta, profesor Zlatko Hadžidedić u emisiji “Pressing” iznosi pravno tumačenje koje bi moglo promijeniti tok političke rasprave. On upozorava da odlazak visokog predstavnika nije samo administrativna promjena, već potez koji automatski ruši cjelokupan mirovni sporazum.

Pravna logika: “Ako ode visoki predstavnik, pada Dejton”

Hadžidedić naglašava da je visoki predstavnik sastavni dio Dejtonskog sporazuma, definisan Aneksom 10.

“Mi smo prihvatili lažnu priču da može otići visoki predstavnik, a da ostane Dejton. To je nemoguće. Kako se može maknuti visoki predstavnik ako se ne ukine Aneks 10? A ako se ukine Aneks 10, onda pada čitav Dejtonski mirovni sporazum”, objašnjava profesor.

Njegova logika je jasna: Svaki ugovor važi samo onoliko koliko važe svi njegovi članovi.

“Kada se neki član izbije, ugovor više ne važi. Ako smo mi toliko ludi da prihvatimo da ode OHR, a da se nastavi Dejton, to je smiješno. To je pravno gledano kraj Dejtona, a ako smo mi toliko ludi da prihvatimo da ode visoki predstavnik, a da Dejton ostane”, ističe Hadžidedić. Šansa u haosu: Novi ustav ili nestanak?

Ako bi Dejton “pao”, da li bi država preživjela? Hadžidedić smatra da bi to mogla biti prilika za stvaranje novog ustava, ali upozorava na ključni problem – pasivnost naroda.

“Do nas je hoće li preživjeti država. Države se stječu borbom. Naš osnovni problem je što smo se od 1992. do 1995. borili za državu puškom, a danas kao da niko nije spreman da se bori za državu. Danas je borba drugačija – borba mozgom”, kaže profesor.

On smatra da se priče o “legitimnom predstavljanju” i “konstitutivnosti” moraju razbiti jer su lažne i neadekvatne, te da cilj mora biti sistem jednakih prava za sve, bez dominacije bilo kojeg naroda, pa ni Bošnjaka. “Problem je u tome što mi sami sebe nećemo”

Na pitanje da li vidi ikoga izvana ko bi pomogao, Hadžidedić nudi otrežnjavajući odgovor. Stranci nas tretiraju loše jer vide da nemamo viziju.

“Oni iz SAD-a i Evrope bi nas drugačije tretirali kada bi vidjeli da postoji ozbiljna ideja oko koje smo ujedinjeni. Ne možemo dići ruke i reći ‘neće nas Amerikanci’. Naravno da neće. Problem je u tome što mi sami sebe nećemo”, zaključio je Hadžidedić.

Zašto Milorad Dodik u posljednjim mjesecima intenzivno i isključivo Bošnjake naziva “muslimanima”? Prema riječima profesora Zlatka Hadžidedića, to nije slučajna uvreda, već dio opasne globalne strategije. Gostujući u “Pressingu”, Hadžidedić je objasnio da se Dodik, uz pomoć HDZ-ovih lobista koji govore o “progonu kršćana”, pozicionira na liniji fronta koji kršćanske zemlje formiraju prema islamskom svijetu. Front protiv “muslimana” i opasnost od novog rata “On se našao na toj liniji koja će djelovati u čitavom svijetu. Šta to znači za BiH? Ili da se raspadne ili da nađemo međusobni interes”, upozorava profesor. Hadžidedić je bio brutalan u procjeni posljedica takvog scenarija. “Iako Dodik i Čović možda imaju privatne račune u svjetskim bankama, raspad države ne bi prošao mirno”, kazao je pa dodao: “Neće biti ničije intervencije u tome. To bi zaista bio jedan vrlo neugodan rat, vjerovatno neugodniji od onog prethodnog. Nama ništa drugo ne preostaje nego da se konstituiramo kao društvo na građanskom principu”. “Bezlični” lideri u Sarajevu: Jesu li plaćeni da šute? Dok se geopolitička karta svijeta mijenja, šta rade pro-bosanski političari?Hadžidedić ih opisuje kao “bezlične i nedjelotvorne”. “Dok se međusobno optužuju za izdaju i spremaju za izbore koji su tek za deset mjeseci, oni ne shvataju šta se dešava u svijetu”, naveo je Hadžidedić. Profesor je iznio i tešku sumnju o motivima dijela vlasti (“Trojke”), ali i prethodnika (SDA): “Ova Trojka ne nastoji ni pridobiti ljude, nego jednostavno pušta da se sve raspada. E sada mogu posumnjati da su ti ljudi dobili pare jednostavno da djeluju u tom pravcu i da nestanu, da odu u neku drugu zemlju živjeti. Mi kao građani moramo podići svoj glas”. Najveći poraz bh. društva, prema Hadžidediću, nije u politici, već u potpunom gubitku volje kod građana. “Devedesetih smo živjeli pod opsadom, ali ljudi su vjerovali da se vrijedi boriti. Sada se niko ne bi borio ni za šta. To su političari i vanjske sile uspjeli da učine”, kaže on. Za kraj, ispričao je anegdotu iz 1992. godine koja oslikava pogrešan mentalitet čekanja spasitelja: “Kada je izglasana nezavisnost, u Sarajevu se prepričavala šala: ‘Eto, sad kad smo nezavisni, sad se možemo priključiti Americi.’ Problem je u tom načinu mišljenja. Jedini način za opstanak je da se sami borimo za sebe”.

(Kliker.info-N1)