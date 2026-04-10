Profesor međunarodnih odnosa i politički analitičar, Zlatko Hadžidedić, bio je gost večerašnjeg izdanja „Bosanskog vjestnika“. Prof. Hadžidedić govorio je o geopolitičkoj situaciji na Bliskom istoku, primirju koje je pred pucanjem, napadima Izraela na Liban, blokadi Hormuškog moreuza te posljedicama po cijeli svijet.

Prof. Hadžidedić: „Ako Amerika digne ruke od Izraela, sve se mijenja. Izrael MORA PRESTATI POSTOJATI! Ne mora biti fizički uništen, ali mora biti trajno promijenjen! Izrael je previše agresivan, previše napada i mora prestati postojati! Kad kažem da mora prestati postojati ne mislim da bude fizički uništen, ali definitivno mora biti promijenjen! Izrael sebi dopušta više nego što može! Bez obzira na njihovo nuklearno oružje, previše su istrošili! Ako Netanyahu zaustavi rat, ide na suđenje, a možda i u zatvor.

Netanyahu mora ratovati. Vojska može smijeniti Netanyahua! Sve što je do sada Netanyahu uradio donijelo je štetu Izraelu! Više niko sa Izraelom neće htjeti imati posla. Izrael će od sada tretirati kao Sjevernu Koreju! Izrael neće zauvijek imati američku podršku! Izrael vuče Trumpa, dokle će ga dovući to niko ne zna! Snagu Irana je najviše osjetila Amerika. Morala je pobjeći sa svojim mitskim nosačima aviona.

