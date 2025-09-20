Prof.dr. Zlatko Hadžidedić : “Rade na konačnoj podjeli BiH! Dodik sklonjen po naredbi stranaca!” (Video)

Prof.dr. Zlatko Hadžidedić bio je gost Bosanskog vjestnika na Face TV.

Kao i obično , uvaženi stručnjak za međunarodne odnose i geopolitiku je tokom razgovora sa urednikom i voditeljem emisije Admirom Salihovićem prezentirao poprilično alarmantne informacije i svoja predviđanja vezana za situaciju u našoj zemlji , regiji i svijetu.

Salihović: „Šta povlačenje Amerike znači za BiH? Ginekel je došao, nismo dobili ambasadora… Iznenađuje li vas potez Trumpove administracije?“

Hadžidedić: „Riječ je o čovjeku sa strašnom biografijom! Gdje god je došao, tu je bio sukob! Dolazi iz Ukrajine! Svako bi pomislio da se sukob iz Ukrajine pokušava prenijeti ovamo!“

Salihović: „Jeste li očekivali ovakav rasplet situacije oko predsjednika RS-a? Dodik je prenio ovlasti na Pranjića?“

Hadžidedić: „Bio je nužan takav rasplet. Po automatizmu, kada je on smijenjen, nadležnosti su morale biti prenijete! Dodik se koprca, hoće da kaže da je on prenio ovlasti i da se on još pita! A nije tako!“

Salihović: „Jeste li očekivali da neko poput Dodika, neko ko ima moć, bude presuđen?“

Hadžidedić: „Dodik se preigrao! Ovo nije urađeno bez stranaca!“

Salihović: „Kojih stranaca?“

Hadžidedić: „SAD i Velika Britanija! Sve ide u pravcu podjele BiH! Nova američka administracija djeluje tako da se cijeli svijet pita koja joj je namjera!“

Salihović: „Šokantna zvuči Vaša tvrdnja da BiH nije suverena zemlja…“

Hadžidedić: „Mi smo 1992. izgubili suverenost! U Lisabonu smo se odrekli suverenosti i pristali da nam diktiraju etničku podjelu države! Žalosna stvar je da toga nismo svjesni i da ne činimo ništa da taj suverenitet pokušamo vratiti!“

Salihović: „Može li se vratiti?“

Hadžidedić: „Dok je Dejton tu, ne može! Da nije visokog predstavnika, entiteti bi bili suvereni!“

Salihović: „Znači li to, da ako se OHR zatvori, bit će katastrofa za državu?“

Hadžidedić: „Ne mogu da vjerujem da neko pomišlja na to, a da ne razmišlja o ukidanju entiteta! Visoki predstavnik je tu da bi se regulisao zamrznuti balans! Probudimo se! Shvatimo šta nam rade! Srušen je čitav Dejton! Domaće institucije su zamrle, a možda nikad nisu ni bile žive! Nemamo reakcija!“

Salihović: „Jesmo li uopće živi ako nemamo reakcije?“

Hadžidedić: „To je pitanje stanja ovog društva! Šta je s nama koji sve to ravnodušno promatrano?! I kad je pucalo prvih šest mjeseci tokom rata u BiH ljude je bilo teško ubijediti da je to rat! Ljudi ginu, a neki ljudi sjede u kafani i kažu nije to ništa, sutra će doći Ameri i to će raskinuti! Trebalo nam je dugo da se probudimo!“

Salihović: „Je li Rusija prijetnja Evropskim zemljama?“

Hadžidedić: „Rusija nema pretenzije prema ostatku Evrope! S Ukrajinom idu na dugi rat slabijeg intenziteta kako bi dokraja uništili Ukrajinu!“

Salihović: „Šta se dešava u Gazi?“

Hadžidedić: „Riječ genocid je blaga! Izrael nema namjeru da uradi ništa drugo nego da do kraja istrijebi cjelokupnu populaciju!“

Salihović: „Hoće li se zaustaviti na Gazi?“

Hadžidedić: „Neće! Radi se nešto mnogo opasnije! Želi se insitucionalizirati genocid! A onda pada UN, pada međunarodno pravo, a pada i pravo kao takvo! To je cilj!“

(Kliker.info-Face TV)